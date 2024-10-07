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張綱維掏空遠航辯「有榮譽感」不想戴腳鐐 法官裁定出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

遠東航空公司董事長張綱維被控掏空資產36億元，上月30日判刑14年，合議庭本來已對張限制出境到2025年3月，宣判後認為張逃亡可能性大增，今開調查庭處理；法官表示，張如果不戴電子腳鐐將改裁定羈押，張無奈下同意接受電子監控。

掏空案上月30日一審宣判，張綱維的不得易科罰金刑判刑14年，另判可易科罰金刑1年，重判之後，法官開庭調查張的防止逃匿強制處分是否仍然合宜，針就是否要對他加裝電子腳鐐之事開調查庭。

張綱維表示，他讀書時沒被記過警告，出社會也沒有前科「是有強烈榮譽感的人，電子監控對我的人格是一種侮辱」；張說，目前專心上訴捍衛清白，請法官給他尊嚴與公道。

張說，疫情期間有3到4個月不用到派出所報到，他也沒有逃亡，母親在重病須人照顧，加上資產已被扣押，沒有能力也不可能逃亡，希望維持目前的狀態，另希望可以減少到派出所報到的次數。

合議庭認為，張綱維一審判重罪，逃亡可能性大增，必須加強防逃機制，裁定張即刻起加裝電子腳鐐，配裝以後不得接近機場、港口、海岸線，不過，之前每天到轄區派出所報到的次數可以減少，改為每周三報到1次即可。

依法院判決，張綱維佯以名下樺福集團的自有資金充裕、將挹注遠航取得重整人資格，同時取得遠航業務經營、財產管理的處分權，隨後陳報不實重整計畫，完成增資獲復航許可，再虛增營收美化財報侵占遠航的資金。

遠航2015年10月於帳上已還清所有關係人代墊款，張綱維卻將樺福關係人負債轉給遠航去承受，由遠航向合庫台北分行貸款，將核貸款用以代償樺福公司等關係人於安泰銀行的欠款約20億元。

此外，遠航2015年底重整完成，隔年出現財務赤字，張綱維為避免因此遠航會遭民航局裁罰致影響航權， 將新北市淡水區的「小坪頂」房地過戶給遠航承買「爛尾樓」，又令遠航承受財損，一審認為張綱維是將遠航資產充作私人金庫。

遠航董事長張綱維最終同意，戴電子腳鐐。圖／聯合報系資料照片
遠航董事長張綱維最終同意，戴電子腳鐐。圖／聯合報系資料照片

資產 遠航

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