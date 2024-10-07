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LINE被騙無法救帳號 朝野立委表不滿

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「LINE帳號若被盜，現在只能辦新帳號，但定型化契約有規定要可以恢復舊帳號，應該更積極約束LINE的公司！」民進黨立委林俊憲不滿質疑，遊戲帳號被盜都能恢復如初，為何通訊軟體不行？國民黨立委游顥也說，《打詐新法》已經通過，盼政府更積極要求社群軟體協助打詐。數發部長黃彥男回應，臉書詐騙廣告已從單月8萬下降到1萬則了。

社群應恢復受詐帳號

立法院交通委員會7日請通傳會、數位部、金管會與打詐指揮中心等部會就「我國打詐成效與防制」進行專案報告。林俊憲表示，近來很多民眾的通訊軟體遭盜取，詐騙集團會傳給被害者親友「在嗎？想跟你借錢。」等訊息，若已報警來說目前可以很快處理，但在通訊軟體取回上，還有很大進步空間。

林俊憲詢問，通訊軟體公司與政府配合程度如何？黃彥男表示，LINE還是需要搜索票才能調取用戶個資，這讓林俊憲不滿指出，《打詐新法》已經通過，政府應該積極要求社群軟體配合，且社群軟體的定型化契約內，本來就有帳號若因更換或不法侵入導致刪除，社群公司有義務恢復帳號，「技術上是做得到的。」

中心不能僅蒐集資料

「遊戲帳號都能還原了，為什麼LINE不行？」林俊憲呼籲數發部要更積極要求LINE台灣公司，數位產業署副署長林俊秀表示，會再與LINE溝通。游顥則質疑，打詐指揮中心的指揮官、內政部次長馬士元是建築專業，過去打詐辦公室主任李憲明也是建築專業，並非資訊專家，呼籲若要增加打詐預算，專業人力也要跟著補足。

「各部會的報告共16793字，代表政府打詐報告每個字值7.7萬預算！」游顥說，未來打詐要提升預算至73億，但打詐指揮中心看來還只是資料蒐集的平台，民眾難免會質疑為何詐騙愈打愈多。他同時要求指揮中心，未來立法院答詢時指揮官一定要到，打詐指揮中心執秘黃國師表示會儘量配合。

臉書詐騙廣告大下降

游顥也詢問說，目前哪個社群平台與政府的配合程度較好？黃彥男表示，臉書、抖音與LINE等平台都想要配合，由於過去投資詐騙廣告多在臉書發生，在配合後的成果較明顯，例如投資詐騙廣告從每個月8萬則下降到1萬則，且臉書10月底要設立法律代理人。他同時提醒，一定要落實社群平台廣告的實名制。

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