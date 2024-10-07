聯電遭網路DDoS攻擊 新竹檢方：密切關注中

「LINE帳號若被盜，現在只能辦新帳號，但定型化契約有規定要可以恢復舊帳號，應該更積極約束LINE的公司！」民進黨立委林俊憲不滿質疑，遊戲帳號被盜都能恢復如初，為何通訊軟體不行？國民黨立委游顥也說，《

2024-10-07 14:05