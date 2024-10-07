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聯電遭網路DDoS攻擊 新竹檢方：密切關注中

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導

聯電（2303）昨天發布重訊證實官網遭受網路DDoS攻擊，但強調受攻擊時有啟動相關防禦機制，當天網站已恢復運作。新竹地檢署表示，針對本案檢方密切關注中，已請新竹調查站派員了解，後續並建立窗口與聯電連繫，因妨害電腦使用罪屬告訴乃論，檢調會視情況決定是否立案偵辦。

聯電官網10月4日遇駭，修復後頁面仍時好時壞，聯電昨天發聲明表示，公司遭受網路攻擊時立即啟動防禦機制，當日網站已恢復運作，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩，對營運無重大影響。持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，增設資安防護機制並持續密切監控。

晶圓代工廠聯電、電子組裝廠緯創、石化大廠台塑化網站，近日都傳遭駭客攻擊，3家公司都表示已恢復運作，對營運無重大影響。

目前網路出現疑似駭客自行公布的攻擊訊息，但真假無法確認。

聯電（2303）昨天發布重訊證實官網遭受網路DDoS攻擊，新竹地檢署表示已針對本案密切關注中。記者胡蓬生／攝影
聯電（2303）昨天發布重訊證實官網遭受網路DDoS攻擊，新竹地檢署表示已針對本案密切關注中。記者胡蓬生／攝影

新竹 機制 網路攻擊

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