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女照服員為衝直播流量 幫阿公「打手槍」二審改判6月

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市某私立老人長照中心李姓女照服員，為了衝高網路直播流量，涉嫌幫中心住民阿公「打手槍」，還在付費網站全程直播，獲得5000元至1萬元的分成。一審她被依乘機猥褻罪判刑9個月，李女不服上訴後，分期賠償被害人15萬元達成和解，台南高分院二審撤銷改判6個月，得易科罰金，案可上訴。

據了解，李女不僅在付費網站聊天挑逗網友，還會應會員要求，直播情色表演。更誇張的是，她經常利用上班時間開啟直播視訊聊天，還拿出按摩棒DIY，甚至將手伸入住民阿公的棉被內「打手槍」，增加直播點閱率，甚至被部分網友稱為「極樂養老院」，但也引發不少網友撻伐。

李女於2022年6月某日凌晨1點多，在任職的長照中心內，利用住在該中心腦病變住民阿公無法抗拒下，以手套幫阿公「打手槍」，並在付費會員均可觀覽直播內容的某網站，公然全程直播猥褻過程，以此自該網站獲取5000元至1萬元的分成。此事被網友爆料後，引起警方獲報調查。

李女一開始承認在中心內開直播放送猥褻畫面，但否認幫阿公「打手槍」，全案移送台南地檢署，李女改口坦承犯行，經檢方偵結起訴、法辦。

法官審酌李意圖營利，利用被害人為腦病變患者，處於無法或難以清楚表達性自主意願狀態下，對其為猥褻行為，並進行直播，並以公然散布，供人觀覽方式，散布猥褻影像，其犯行侵害乙男之性自主意思決定自由，考量犯後坦承犯行，並於審理期間達成民事損害賠償調解，約定分期給付，被害人於調解筆錄內表示同意法院對被告從輕量刑，經濟及生活狀況等一切情狀，量處其刑。

台南市某私立老人長照中心李姓女照服員，為了衝高網路直播流量，涉嫌幫中心住民阿公「打手槍」，還在付費網站全程直播，獲得5000元至1萬元的分成。台南高分院二審考量她分期賠償被害人15萬元達成和解，撤銷改判6個月，得易科罰金，案可上訴。圖／本報資料照
台南市某私立老人長照中心李姓女照服員，為了衝高網路直播流量，涉嫌幫中心住民阿公「打手槍」，還在付費網站全程直播，獲得5000元至1萬元的分成。台南高分院二審考量她分期賠償被害人15萬元達成和解，撤銷改判6個月，得易科罰金，案可上訴。圖／本報資料照

猥褻 網路直播

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