林明佐洩密九州博弈今首開庭 剛谷負責人否認洗錢

刑事局警政監林明佐涉擔任台中市刑大隊長期間，涉嫌洩密給九州博弈集團總裁陳政谷及徐培菁等人，台中地檢署在8月底時，依貪汙、賭博、洗錢等罪，起訴林等32人，今天在台中地院首開準備程序庭，法官首度訊問在押被告九州高階幹部洪文中及剛谷科技負責人李孟修，洪僅承認涉賭博罪；李則全盤否認犯罪，也不承認認識九州總裁陳政谷。

台中地檢署偵辦九州集團陳政谷博弈洗錢案，目前陳政谷等多名被告在押，今天台中地院首開準備程序庭，由受命法官傅可晴審理，今天提訊九州高階幹部洪文中（44歲）、剛谷科技公司負責人李孟修（45歲），釐清相關待證事實、爭執事項。

洪文中辯稱，僅承認賭博犯行，其餘檢方指控指揮犯罪組織、洗錢、收取人頭戶等犯行，都不承認。從綽號「小高」陳柏楊拿到THA賭博網站的代理，給賭客下注，賺取兩成的利潤，有開帳戶給同案被告史鎮康，會與史對帳，確認出入金。

洪文中說，至於檢方指控他是RICH TOP公司的負責人，他則不知情，當初僅有依綽號「小北」的黃盈錫，邀約投資超跑時，簽署文件擔任負責人，黃未告知進度，該公司仍在「籌備中」，沒有收取人頭戶犯行，聽過九州，但不認識陳政谷。

李孟修全盤否認犯罪，堅稱不認識陳政谷，剛谷是第三方的支付公司，營運onepaid「萬付通」，負責代收業務，界接相關網站，不知道有界接到博弈網站，他聯絡的通訊軟體SKYPE帳號的「Kugle0703」，是他的金主沒錯，但不是陳政谷，他不認識陳政谷，但檢方把「Kugle0703」連結是陳政谷，不過他認識的「Kugle0703」是一名在菲律賓的華僑，有見過本人，所以確認該人非陳政谷。

李孟修說，他受該名「Kugle0703」的金主指揮，也因為徐培菁曾擔任電競協會理事長而有接觸，有與徐簽約，開發「無敵娛樂王」的遊戲。

李孟修的律師則說，檢方提供的資料指控李的萬付通系統，替博弈集團洗錢13億元，不過實際上的證據，卻沒有區分合法與非法的金流為何，相關卷證也沒有博弈網站的出入金資料，而且博弈集團自己就可以出金給賭客，不要在透過第三方支付平台，還讓平台多賺一手，並不合理。

檢察官指出，萬付通的系統有防火牆設計，系統一定會知道相關界接的網站為何，查扣的相關帳冊內，也有九州、天下的紀錄，而萬付通即是九州集團的一環，其意義是為了透過第三方支付系統，達到「快速出金」的目的，另外，依照實務見解，檢方不用證明所有的金流都是賭博的賭金，即可構成犯罪。