族語老師猥褻男童被收押 求交保辯摸鳥是習俗再押2個月

高雄某國小戴姓外聘族語老師被控猥褻7名國小男童，檢警循線查緝戴男到案，訊後聲押獲准，檢方今年5月起訴戴男，移審後續押至今，戴爭取交保，但法官認為他審理時翻供，還用族語稱看到親近的人會做「MASAHIVO」動作，確認生殖器長大沒，法官認定他有反覆犯罪之虞，裁定續押2月。

今年初有被害男童向警方報案，指稱遭學校教授族語的戴男撫摸生殖器或臀部，甚至還拍下男童的下體照片珍藏，存在個人硬碟中。

檢警獲報後展開追查，前往戴男住處搜索，並拘提戴男到案，檢警發現有兩名男童上完族語課後，遭戴男留在教室，長年遭戴男染指，兩人分別遭猥褻50次、60次。

不僅於此，在查扣的電腦中，還於發現戴曾於7年前以檢查下體為由，趁男童熟睡時，在住處拍下男童下體影像。

經雄檢婦幼專組主任檢察官劉慕珊、檢察官張雅婷複訊後，考量戴有逃亡、再犯可能，隨即依加重強制猥褻、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌聲押戴男獲准。

檢方清查相關資料，戴男2021年至去年在小港、大寮等5間國小任教，猥褻對象年齡層相近，均是趁著教授族語機會，以手撫摸或撥動男童生殖器、肛門、臀部，合計對6名男童猥褻107次。

由於戴男任教時間長，承辦檢察官擔心有更多男童受害，於3個月內完成戴男曾任教的21所學校清查工作，以問卷方式找出疑似潛在被害人，清查88名學生後，確認有7人受害。

雄檢偵結，今年5月依拍攝兒童為猥褻行為之電子訊號、以他法使兒童被拍攝為猥褻行為之電子訊號等罪嫌將戴男起訴，並由法院接續延押。

戴男涉案被羈押數月，法院審理期間，檢察官、戴男所聲請的證人均以交互詰問完畢，戴男為此聲請交保。

但法官認為，戴男猥褻男童遍布不同學校，且戴在審理期間翻供否認犯行，還稱他們只要看到比較親近的人，就會做「MASAHIVO」這件事，摸男生的生殖器，確認長大了沒。