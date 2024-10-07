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影／一中商圈全武行 租客母女當街扭打女房東互告傷害

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一中商圈的髮廊在昨天爆發民眾肢體衝突，警方獲報到場制止，發現當時是租賃該處經營髮廊陳姓租客母女，與羅姓女房東爆發的肢體衝突，三人過程都有掛彩，互控傷害，經查，租客母女與房東之間有租賃糾紛，對簿公堂，昨晚又因租賃糾紛，爆發肢體衝突。

第二警分局育才所在昨晚6時許獲報，一中商圈精武路的髮廊有衝突，警方到場制止，經查，當時是租賃該處經營髮廊的陳姓女子（64歲）與其林姓女兒（39歲）因租賃糾紛，與羅姓女房東（42歲）爆發肢體衝突，林女一度扯羅女頭髮，將其壓制在地面踢踹，陳女在旁大喊「房子我租的」等語。

此案林女左手、左膝擦挫傷，陳女左腕部受傷，羅女左眼瘀傷及身體多處挫傷。員警隨即將雙方送醫戒護，無生命危險，目前雙方均坦承犯行並互提傷害告訴，全案依傷害罪嫌將該案移送台中地檢署偵辦。

第二警分局呼籲民眾，遇到糾紛應理性面對，勿以暴力解決問題，警方將持續強化民眾安全維護，確保社會安定。

台中市一中商圈一間髮廊在昨晚爆發房東與房客的肢體衝突。圖／摘自黑色豪門企業
台中市一中商圈一間髮廊在昨晚爆發房東與房客的肢體衝突。圖／摘自黑色豪門企業

房東 租客 髮廊

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