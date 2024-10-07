只准看不准錄！全裸騷首弄姿影像流出 女直播主提告侵犯性隱私

陶姓男子上網觀看女直播主全裸騷首弄姿，以手機內建的螢幕錄製功能將影像錄下之後上網散布，女直播主提告，陶被起訴；台北地方法院審理，陶認罪，法官依無故攝錄他人性影像罪判陶有期徒刑3月，緩刑2年。可上訴。

提告的女直播主在某直播平台直播，直播內容是她全裸以及自己撫摸自己的過程，陶和女直播主並不相識。

檢方指出，這個直播平台的營運模式是閱覽者須先加入會員，並儲值購買點數，如果要觀覽直播主的直播內容，則要先支付點數才能瀏覽，而且，平台本身設有防竊錄程式，禁止付費會員私下竊錄直播主的直播內容。

檢察官指控，陶未經過女直播主同意，2023年6月使用行動電話內建的螢幕錄製功能，錄下女直播主全裸及自己撫摸自己的影像，女直播主經友人告知有自己的直播在網上流傳，發現性影像遭竊錄，向警方提告，警方查出陶涉嫌竊錄。

法院審理，陶坦承不諱，法官依據女直播主陳述、陶的會員資料、通聯資料、影像擷圖認定陶犯刑法無故以錄影方式攝錄他人性影像罪。