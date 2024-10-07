醫美密醫集團全台跑透透 市價5折打的索夫波儀器是仿品

高雄彭姓女子組成醫美密醫團隊，在北、中、南承租工作室接案，以市價5折施打現正流行的索夫波、海芙音波等療程，橋頭地檢署獲報後，日前指揮搜索，帶回彭女等6人，彭經訊後聲押禁見獲准，其餘密醫則交保候傳，全案依違反醫師法偵辦中。

檢警調查，彭女及集團徐姓、蘇姓、王姓等成員均無醫師執照，彭先自中國大陸進口仿冒的醫材與藥品，再透過臉書、IG等廣告攬客，接案後，再請客人至北、中、南三地的工作室報到。

依據彭女等人的價目表，施打玻尿酸一毫升僅約6000元，時下流行的海芙音波拉提，則依據部位或全身，價格從2萬1800元至22萬元不等，該密醫集團甚至引進新型索夫波儀器當噱頭。

由於價格比一般醫美診所便宜逾5折，彭女等人生意絡繹不絕，吸引不少從事八大行業的年輕女子上門。

橋頭地檢署接獲舉報後，檢察長張春暉認此密醫行為嚴重危害民眾健康，即指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官莊承頻指揮刑事局智財大隊、台南市刑大、高雄市刑大及苓雅警分局擴大偵辦。

檢警日前兵分多路搜索，傳喚彭女等6人到案說明，其中扣案的索夫波超音波治療儀，經查是中國大陸進口的「仿冒品」，效果估與正品有落差。