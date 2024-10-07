快訊

「和解飯」前先嗆聲 藍白不滿府院黑白臉 綠籲顧民生

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「達成目標」：財庫更旺盛

賺爛！他翻AirPods包裝盒「過5年才發現」多撈1770元 百萬人朝聖：真的有

批張智倫「中和土皇帝」 吳錚、李正皓、林昶佐不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

去年立委選舉前，民進黨新北市中和選區立委候選人吳崢，與立委林昶佐、名嘴李正皓，聯合在立法院召開記者會，批評吳錚對手、國民黨立委候選人張智倫家族為「中和土皇帝」、「財產暴增50倍」等，事後再以網路散布。經張智倫提告選罷法意圖使人不當選，台北地檢署認為3人言論並非毫無根據或憑空捏造，應屬對立委候選人的合理檢視，將3人不起訴。

去年12月27日，吳崢3人在立法院召開記者會，指控張智倫他家族從1993年迄今30年，竟累積出111億元財產，張智倫參選立委是用上述財產賄選，並稱張為中和土皇帝、財產暴增50倍，事後又各自在3人臉書上PO出相關財產暴增等內容。

檢方調查，張智倫的父親張慶忠曾任3屆立委，其母陳錦錠也是自1994起擔任台北縣及新北市議員至今。根據陳錦錠2022年監察院公職人員財產申報資料顯示，張慶忠夫婦土地有329筆，遍及新北市三峽、土城、中永和、新莊、樹林、坪林及台北市中山區、文山區及桃園市大溪，建物共22筆。

檢察官認為，吳、李、林3人的記者會，在於討論張智倫父母張慶忠、陳錦錠長期擔任民意代表，薪資是否足以購買上述遍布雙北、桃園的土地和建物，議題基於張慶忠夫婦財產申報內容，且與公共利益有關，因此尚屬憲法言論自由保障範疇，將3人不起訴。

去年立委選舉前，民進黨新北市中和選區立委候選人吳崢，與立委林昶佐、名嘴李正皓，聯合在立法院召開記者會，批評吳錚對手、國民黨立委候選人張智倫家族為「中和土皇帝」、「財產暴增50倍」。經張智倫提告，北檢將3人不起訴。記者江婉儀／攝影
去年立委選舉前，民進黨新北市中和選區立委候選人吳崢，與立委林昶佐、名嘴李正皓，聯合在立法院召開記者會，批評吳錚對手、國民黨立委候選人張智倫家族為「中和土皇帝」、「財產暴增50倍」。經張智倫提告，北檢將3人不起訴。記者江婉儀／攝影

張智倫 財產申報

延伸閱讀

指張智倫家族財產暴增50倍 吳崢李正皓獲不起訴

賴清德籲速審明年治水預算 張智倫批用天災搞政治鬥爭

威京7人捐30萬 李正皓稱是前金：後謝金流馬上會勾稽出

高雄年輕警員入民進黨 吳崢盼綠立委捍衛軍公教加薪3％預算

相關新聞

酒店妹欠債起殺心...狠殺男友水泥封屍棄置 最終判關27年半定讞

台中市酒店妹蔡嘉樺5年前拿鈍器、銳器重擊陳姓男友的頭部致死，再將屍體裝入桶內灌水泥，還承租工廠棄屍，事後還假冒男友傳訊息...

豆花店千萬發票開出2中獎人 調閱公文真相曝光

台中市一家連鎖豆花店開出統一發票千萬特別獎，卻出現有一名男子手持偽造台南地院裁定書，謊稱遺失中獎發票，要求補印，店家半信...

族語老師猥褻男童被收押 求交保辯摸鳥是習俗再押2個月

高雄某國小戴姓外聘族語老師被控猥褻7名國小男童，檢警循線查緝戴男到案，訊後聲押獲准，檢方今年5月起訴戴男，移審後續押至今...

影／一中商圈全武行 租客母女當街扭打女房東互告傷害

台中市一中商圈的髮廊在昨天爆發民眾肢體衝突，警方獲報到場制止，發現當時是租賃該處經營髮廊陳姓租客母女，與羅姓女房東爆發的...

林明佐洩密九州博弈今首開庭 剛谷負責人否認洗錢

刑事局警政監林明佐涉擔任台中市刑大隊長期間，涉嫌洩密給九州博弈集團總裁陳政谷及徐培菁等人，台中地檢署在8月底時，依貪汙、...

只准看不准錄！全裸騷首弄姿影像流出 女直播主提告侵犯性隱私

陶姓男子上網觀看女直播主全裸騷首弄姿，以手機內建的螢幕錄製功能將影像錄下之後上網散布，女直播主提告，陶被起訴；台北地方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。