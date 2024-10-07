批張智倫「中和土皇帝」 吳錚、李正皓、林昶佐不起訴

去年立委選舉前，民進黨新北市中和選區立委候選人吳崢，與立委林昶佐、名嘴李正皓，聯合在立法院召開記者會，批評吳錚對手、國民黨立委候選人張智倫家族為「中和土皇帝」、「財產暴增50倍」等，事後再以網路散布。經張智倫提告選罷法意圖使人不當選，台北地檢署認為3人言論並非毫無根據或憑空捏造，應屬對立委候選人的合理檢視，將3人不起訴。

去年12月27日，吳崢3人在立法院召開記者會，指控張智倫他家族從1993年迄今30年，竟累積出111億元財產，張智倫參選立委是用上述財產賄選，並稱張為中和土皇帝、財產暴增50倍，事後又各自在3人臉書上PO出相關財產暴增等內容。

檢方調查，張智倫的父親張慶忠曾任3屆立委，其母陳錦錠也是自1994起擔任台北縣及新北市議員至今。根據陳錦錠2022年監察院公職人員財產申報資料顯示，張慶忠夫婦土地有329筆，遍及新北市三峽、土城、中永和、新莊、樹林、坪林及台北市中山區、文山區及桃園市大溪，建物共22筆。