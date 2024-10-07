偷2顆茶葉蛋嫌「吃了會得腸胃炎」 退休老教師判拘25日

退休蔡姓教師在超商消費，拿了3顆茶葉蛋，卻只在櫃檯結帳1顆蛋的錢，被控竊盜罪，台北地方法院審理認為，蔡已年過八十可減刑，判他拘役25日，得易科罰金2萬5000元，2顆蛋沒收。可上訴。

蔡姓男子曾在台北市某頂尖公立高工任教，專長是水電工程，早年從事教職時，著有專業教學書籍。

檢方指控，蔡今年1月22日傍晚6時45分，在台北市大安區某超商門市內，竊取價值共20元的茶葉蛋2顆藏放外套口袋，另外夾1顆裝在塑膠袋內向店員結帳，薛姓門市店長發覺上前詢問，蔡置之不理，在座位區食用1顆蛋後，將竊得的2顆攜走，薛報警，檢方偵辦，依竊盜罪起訴蔡。

蔡否認竊盜，辯稱當天夾了3顆蛋，1顆蛋先結帳，但已結帳的那顆味道怪怪的，加上前一週才因吃蛋得了急性腸胃炎，所以不敢再吃另外2顆，離開前將那2顆蛋放回爐子邊；蔡說，當天天氣很冷，於是快速離開，並沒有偷茶葉蛋。

法官勘驗錄影畫面，沒有發現蔡有「將茶葉蛋放回爐子旁」的舉動；薛稱，蔡是常客，2023年10月就有來店消費同時偷竊，已告知蔡很多次、這次是監視器畫面清楚才報警，法官根據薛的證詞、影像畫面等，認定蔡偷蛋。