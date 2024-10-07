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酒店妹欠債起殺心...狠殺男友水泥封屍棄置 最終判關27年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市酒店妹蔡嘉樺5年前拿鈍器、銳器重擊陳姓男友的頭部致死，再將屍體裝入桶內灌水泥，還承租工廠棄屍，事後還假冒男友傳訊息和親友聯繫，一、二審依殺人等罪判刑27年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

蔡女2013年和陳姓男友交往，期間曾一度分手又復合，雙方在台中市租屋同居。兩人交往期間，蔡女陸續向陳借錢，陳便向家人、放貸業者籌款，她也簽發157萬元的本票、車輛讓渡書給陳作為擔保。

蔡女事後常因還款、交友問題和陳發生爭執，萌生報復之心，她2019年3月4日先開車載身體和意識狀況不佳的男友到汽車旅館入住，同年月13日以每月1萬2000元承租廠房，這段期間她以鈍器、銳器重擊陳的頭部、胸部致死。

蔡女購買水泥攪拌機、普力桶等物品，再以床單、塑膠袋、保潔墊等包裹陳的屍體，放入普力桶內灌入水泥封屍，企圖掩人耳目。她事後用陳的手機傳訊息給陳的女兒，營造陳到外地躲避討債的情境，再傳訊要求陳的妹妹將本票還給她，還偽造和解書、陳的簽名，藉以營造兩人的債務糾紛已經和解。

一審國民法官庭依殺人罪判蔡女18年徒刑、盜用他人電信設備罪判刑3年、偽造文書罪判刑2年、遺棄屍體罪判5年，應執行27年6月徒刑；二審審理時，蔡女雖坦承承租工廠、購買水泥攪拌機等，但否認殺人犯行。

二審指出，依卷內證據、對話紀錄、證人說法等，認定蔡女隱瞞陳死亡的事實，還確實冒用陳的手機，營造陳還活著的假象，並獨自承租廠房、支付租金、購買製作桶屍的工具，認定蔡女犯罪事證明確。

二審認為蔡女惡性重大，案發後均未向家屬致歉或賠償，而審酌一審已妥適量刑，因此維持一審判決；案件上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

蔡姓女子（右）殺害陳姓男友後以水泥封屍棄置工廠，最高法院判刑27年6月定讞。圖／報系資料照片
蔡姓女子（右）殺害陳姓男友後以水泥封屍棄置工廠，最高法院判刑27年6月定讞。圖／報系資料照片

屍體 殺人 男友

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