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豆花店千萬發票開出2中獎人 調閱公文真相曝光

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台中市一家連鎖豆花店開出統一發票千萬特別獎，卻出現有一名男子手持偽造台南地院裁定書，謊稱遺失中獎發票，要求補印，店家半信半疑之下，要求留下法院影本，國稅局警覺有異跑來查證，確認公文為偽造，男子企圖詐領千萬獎金。警方查出謝姓男子在補印的發票上簽名，另名陶姓男子在偽造台南地院裁定書上署名，已將2人列為嫌疑人將追查到案釐清。

據了解，陶姓男子因另案被羈押在看守所，警方將擇期借提查明。謝姓男子經傳喚未到案，警方將設法追查到案查明案情。全案將朝詐欺取財、偽造文書等罪嫌偵辦。

台中南屯區日前有民眾消費65元吃一碗豆花，幸運中了今年1、2月統一發票千萬大獎，卻成為歹徒覬覦的目標。有一名男子從臉書粉絲團私訊傳了一張台南地院的公文，詢問店家這幾天有沒有收到財政部發函「補印」發票給他，老闆娘隨即回應稱沒收到。

偽造的法院裁定書上，寫著中獎人因發票毀損、申訴法院代為重印發票，經法院裁定要求補開一張中獎發票給他，底下還印有假法官、院長署名的印章。

據悉，男子還不斷電話騷擾店家，要求趕快補印寄到台南給他，店家一時無法辨識真偽，以為法院開出來應該不會有錯，半信半疑之下，要求留下公文影本後補印，通知他3天後前來領取。

男子拿著補印的發票到銀行兌獎，行員發現不對勁，因為獎金早就被真正的持有人領走，追問發票出處，男子沒有得逞，藉故急忙離開，事後還再度打電話嗆聲豆花店。

後來店家會計師收到國稅局來電求證「為什麼補印中獎發票？」一調監視器，看到詐領的男子一身刺青，這才驚覺一定是詐團企圖冒領，全案由台南地檢署交由台南市警二分局偵辦。

國稅局提醒民眾，使用發票載具存入雲端可降低發票毀損或遭冒領的風險。依統一發票給獎辦法規定，發票若毀損或內容模糊不清時，可持原發票到開立的店家補印一次，如遺失則無法補印。國稅局說明，即使豆花店補開了發票，兌獎也有機制，中獎人必須拿補印的發票和毀損的那一張來領獎。

有人偽造法院裁定書想冒領統一發票獎金，警方將2名男子列為嫌疑人調查。圖／本報資料照片
有人偽造法院裁定書想冒領統一發票獎金，警方將2名男子列為嫌疑人調查。圖／本報資料照片

台南 統一發票 老闆娘

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