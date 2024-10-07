劉志明姦殺師鐸獎老師逃死 謝龍介諷「司法爽了」百姓怎麼辦

立法院司法及法制委員會今就憲法法庭宣告死刑限縮適用，請相關機關到會報告。國民黨立委謝龍介質疑大法官想廢死又沒勇氣，做到大法官「變鬼變怪」，讓下級法官、檢察官當壞人，我國「實質廢死」的判決後，37名死刑聲請人可預見「都不會判死」，難道故意殺人不嚴重？他譏諷故意殺人還不能判死，那什麼是「情節最嚴重」？

謝龍介說，鄭捷殺死4個人，是否只要主張不是故意的、非預謀、被害人死亡我有什麼「法度」，這樣就不用死了欸！憲法法庭傷害國人司法感情，尤其這37人犯殺人、強制性交殺人、撕票，這還不嚴重？但現在「不會死了啦」；例如放火燒死5人的還得要直接故意才能判死，若是間接故意、臨時性殺人，都不算惡質，到底哪本文獻這樣寫？

謝舉劉志明殺人為例，2014年劉尾隨曾獲師鐸獎的陳姓退休女教師進入其車內後，持鐵鎚重擊她頭部13下再加以性侵，離開時反鎖車門，造成陳女失血過多死亡，一審到更三審皆判死刑，更四審認為不符情節最重大犯罪，且劉有更生改善可能性，改判無期徒刑。但最高法院以劉嫌有更生改善可能駁回，強盜殺人判處無期徒刑確定，謝龍介認為這樣的判決「司法就爽了」。