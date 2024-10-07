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指張智倫家族財產暴增50倍 吳崢李正皓獲不起訴

中央社／ 台北7日電

民進黨發言人吳崢、名嘴李正皓、前立委林昶佐去年選舉期間指控張智倫家族從政30年財產暴增50倍，被張智倫提告違反選罷法。台北地檢署認為3人言論為合理評論，今天將全案不起訴處分。

去年總統及立委選舉期間，時任民進黨新北市中和區立委參選人吳崢與李正皓、林昶佐於去年11月27日在立法院召開記者會，指時任國民黨新北市中和區立委參選人張智倫的家族在1993年的財產為2.3億元，但2022年暴增到111億元，暴增50倍。

張智倫指控，吳崢等3人指他用這些財產賄選、是中和土皇帝等不實訊息後，又分別在臉書上張貼記者會的照片及不實內容，損害他的名譽，向北檢提告3人涉嫌公職人員選舉罷免法意圖使人不當選。

檢方調查，張智倫的父親張慶忠自民國93年起至105年止擔任立法委員，母親陳錦錠自83年迄今擔任台北縣議員、新北市議員，據陳錦錠於111年向監察院申報財產中，確有329筆土地及22筆建物。

檢方指出，張智倫一家以張慶忠、陳錦錠長期擔任民意代表的薪資，是否有能力購買這些土地及建物，以及是否包含未來新北市政府規畫的生醫園區在內等議題，都是基於申報財產的內容為基礎，與公眾利益有關的議題。吳崢等3人發表評論，主觀上難認有散布謠言或傳播不實的故意。

檢方表示，吳崢等3人的言論屬於對政治人物所作所為的評論，並非毫無根據的影射攻擊，應屬民主自由國家對於立法委員候選人言行的合理檢視，並未逾越合理評論界線，自應受憲法言論自由的保障，因此對3人不起訴處分。

吳崢 張智倫

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