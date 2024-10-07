「實質廢死」逼立院埋單 黃國昌批憲法法庭「哪國這樣一致決」？

憲法法庭作出「實質廢死」判決惹議，立法院司法及法制委員會今請司法院、法務部、警政署與衛福部專案報告。因判決牽涉刑法、刑事訴訟法、法院組織法、監獄行刑法，司法院代理秘書長黃麟倫表示，1日已與法務部協商，也將就停止執行死刑的要件、應否經鑑定、鑑定的標準及醫學倫理等相關問題，與有關單位交換意見。

民眾黨立委黃國昌詢問，各審級要判死刑必須一致決，有哪些國家採行這種制度？他批憲法法庭利用判決、解釋時自己「造法」，上訴到法律審也要一致決，相當不合理，當最高法院意見不一致，若「4：1」是要撤銷發回還是自為判決？他認為應採取過半數的多數決，否則「是只要聽1個人的嗎？」

另外憲法法庭自創「情節最嚴重」，但內容模模糊糊，連憲法法庭自己都無法達成一致決了，是「大法官比較大？」。

執行死刑前，必須由精神科醫師鑑定他是否符就刑狀態，民進黨立委沈發惠也質疑是否有醫學倫理問題。民進黨立委莊瑞雄認為司法院、法務部的立場原本就不同，檢察官摘奸發伏，法官公正審判，各自有立場，他認為讓加害人判死還太便宜凶手了，「生不如死」沒有什麼不對。

莊瑞雄認為國家憲法最大，大法官在審查法律合不合憲，當然是由大法官去判斷，釋字185、405號解釋都有提到司法院的解釋有拘束全國各機關及人民的效力，立委在立法時不得逾越憲法規定及憲法解釋。

在實質廢死後，能假釋的「無期徒刑」是否該修法？司法院認為憲法第8條及憲法法庭歷來解釋，凡拘束人民身體於特定處所，而涉及限制其身體自由者，不問是否涉及刑事處罰，均須以法律規定，司法院要等相關法案研議時一併表示意見。

現行刑法第77條第1項規定「受徒刑之執行而有悛悔實據者，無期徒刑逾25年，…由監獄報請法務部，得許假釋出獄。」第3項規定「無期徒刑裁判確定前逾1年部分之羈押日數算入第1項已執行之期間內。」且為因應司法院釋字第801號解釋意旨，行政院所提該條修正草案將第3項修正為「裁判確定前之羈押日數算入第1項已執行之期間內。」現正送請司法院會銜中。

有關於死刑判決確定前的羈押日數，若有死刑判決經非常上訴撤銷發回，並改判無期徒刑確定，先前羈押日數可否全部或一部算入已執行的無期徒刑期間，因涉及相關的假釋提報、審查、許可與否，司法院尊重法務部的意見。