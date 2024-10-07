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37死刑犯拚非常上訴 鄭銘謙：連續、無差別殺人仍請檢求處死刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

立法院司法及法制委員會今就憲法法庭宣告死刑限縮適用，請相關機關到會報告。法務部長鄭銘謙表示，9月30日已將37件死刑案件卷全數檢送最高檢察署，最高檢將嚴格審核是否有憲法法庭所指示的實體及程序瑕疵，檢察總長將儘速決定是否提起非常上訴。

在憲法法庭「實質廢死」後，法務部研擬將無期徒刑假釋門檻層級化，嚴懲重大犯罪。2024年憲判字8號判決提及對於故意殺人就個案犯罪情節綜合判斷犯罪動機、手段及結果，若無法科處死刑，則檢討於死刑以外另定提高假釋門檻的「特殊無期徒刑」或「更長期有期徒刑」。

假釋制度規範在刑法第77條，法務部將研議層級化區分假釋門檻。

鄭銘謙表示，目前37名人犯在判決確定前，均依法院裁定合法羈押，羈押期間符合刑事訴訟法及刑事妥速審判法規定，於判決定讞後，依監獄行刑法規定收容，憲法法庭雖認為37名人犯對於具體個案主張有違反憲法保障生命權之意旨，檢察總長得依職權或各該聲請人請求，提起非常上訴，但在最高法院未撤銷原確定判決前，37人仍依法收容，沒有釋放的問題。

鄭銘謙也表示，當檢察總長提起非常上訴時，將建議法院於撤銷死刑確定判決時應裁定羈押，這37名人犯都歷經法院多次審理，事證明確，就算因憲法法庭判決意旨而須重啟審理程序，也要確保後續審理及執行；為避免釋放後人犯逃匿，法務部將促請最高檢察署具體建議最高法院於撤銷死刑確定判決時，若未同時自為判決，而將案件撤銷發回更審時，各法院應啟動羈押程序。

雖然憲法法庭「實質廢死」，法務部仍要求檢察官對於重大暴力犯罪應嚴謹蒐證、加強論告，審酌個案犯罪情節，若屬於可能判處死刑的重大暴力犯罪，應依憲法判決意旨，審酌犯罪動機是否出於蓄意連續殺人或無差別殺人，犯罪手段是否以極端凌虐或同時造成多人死亡方式，犯罪結果是否對老弱婦孺為之等綜合判斷，必要時仍會向法院具體求處死刑，以嚇阻暴力犯罪。

鄭銘謙表示，雖然憲法法庭宣告死刑制度合憲，但對判處及執行死刑附加實體及程序上的限制，法務部基於依法行政，尊重憲法判決結果；憲法法庭判決宣告前，已籌組應變小組，研議各種判決結果可能，判決宣告後，立即啟動相關應變機制，並檢視主管相關法規，將持續落實嚴懲暴力犯罪、保護犯罪被害人的工作，以求人權保障及社會正義。

法務部長鄭銘謙表示，在最高法院未撤銷原確定判決前，37人仍依法收容，沒有釋放的問題。記者王宏舜／攝影
法務部長鄭銘謙表示，在最高法院未撤銷原確定判決前，37人仍依法收容，沒有釋放的問題。記者王宏舜／攝影

憲法法庭 死刑 法務部

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