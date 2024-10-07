快訊

加薩戰火1週年！台灣無國界醫生在戰地的親身體驗

PGA／延長賽贏了！俞俊安奪生涯首冠 成台灣第三人

北市士林區出租雅房凌晨惡火！ 7人送醫其中1人不治

聽新聞
0:00 / 0:00

駐泰前大使莊碩漢握女部屬的手「取暖」 懲戒法院撤職2年併罰30萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

駐泰代表處前大使兼館長莊碩漢握女部屬的手「取暖」還要求對方到房間修稿，監察院今年7月4日彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院第一審判撤職，停止任用2年，併罰款30萬元；本件可上訴。

莊碩漢曾任中華文化總會副秘書長、銓敘部政務次長，台灣省政府副主席、僑委會副委員長與行政院發言人等職，也擔任過一屆立法委員。2022年6月13日，前總統蔡英文特任莊為駐泰代表，同年7月31日履新。去年國內「#MeToo」延燒，外交圈不少人也被控性騷擾，去年6月21日莊因個人因素「請辭獲准」，但當天他仍在台北與泰國駐台貿易經濟辦事處代表簽署台泰漁業合作執行協議。

監察院彈劾案文指出，莊碩漢2022年12月3日至6日出差期間，基於長官部屬上對下權力不對等關係，緊握女部屬的手，當「手部回暖」後，仍持續握了15至20分鐘，另要求女部屬到房間討論修改致詞稿，有言詞及肢體性騷擾行為。

女部屬覺得害怕、不舒服、被冒犯，但礙於莊碩漢的權勢，不敢伸張；莊則否認性騷擾，但承認他曾因「手冷」，因此找女部屬「握手取暖」，也曾要對方到房間修改致詞稿等。監察院認為莊違反性別自主分際，已符合性別工作平等法第12條第1項第1款性騷擾定義，違失嚴重。

監察院認為莊碩漢身為機關高階主管、駐外人員，代表國家，應嚴守行政倫理，謹慎端正言行舉止，避免男女同仁共處、碰觸對方身體部位，以莊重公務形象，但他未能嚴守分際，對女部屬的行止失據，造成被害人身心受創，不僅損害她的人格尊嚴，也戕害政府機關形象，不容姑息。

監察院主張莊碩漢違反公務員服務法第1條、第6條、第7條「公務員應依法令執行職務及謹慎勤勉，且不得利用職務上之機會，加損害於人」等規定，且事證明確。懲戒法院認為莊有懲戒必要，審理後判撤職，除停止任用2年，還罰款30萬元。

駐泰代表處前大使兼館長莊碩漢涉性騷擾，監察院今年7月4日彈劾，移送懲戒法院，懲戒法院第一審判撤職，停止任用2年，併罰款30萬元。圖／聯合報系資料照片
駐泰代表處前大使兼館長莊碩漢涉性騷擾，監察院今年7月4日彈劾，移送懲戒法院，懲戒法院第一審判撤職，停止任用2年，併罰款30萬元。圖／聯合報系資料照片

性騷擾 監察院 莊碩漢

延伸閱讀

肢體性騷擾仍多 衛福部提醒兩性互動

金馬61遞獎大使出爐 超奢華禮品高達10萬台幣

批藍議員配合綠營政治辦案 陳宥丞：京華城查無不法

陳情不順利...他在監察院激情上演「甲苯淋身」抗議 下場慘了

相關新聞

變更性別需手術 戶政所又敗訴

林姓男子經兩家大醫院精神科確認有「性別認同疾患」，性別認同應為女性，持診斷證明到嘉義市東區戶政事務所辦性別變更，卻被以未...

駐泰前大使莊碩漢握女部屬的手「取暖」 懲戒法院撤職2年併罰30萬

駐泰代表處前大使兼館長莊碩漢握女部屬的手「取暖」還要求對方到房間修稿，監察院今年7月4日彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院第一...

挺朋友燒警車 判刑1年餘

張姓少年涉當詐欺車手，不滿警員問案態度，與孫姓少年、十九歲朱姓友人三人謀議報復，到警分局朝偵防車丟汽油彈，幸市民即時發現...

自認助她脫離苦海 違保護令擾前妻

范姓男子離婚後去找前妻，還在臉書寫長文，描述台男幫助大陸女子脫離沉淪苦海，暗指前妻是薄情寡義的女人。法官認為范男接近及騷...

男嬰多處骨折 新手媽沒經驗？

一名四個月大男嬰送醫時右手上臂骨折，且有七根肋骨和左小腿呈現舊骨折現象，醫院通報疑似虐兒，連兒少權威教學醫院報告都高度懷...

安泰醫院大火9死 周春米慰問罹難者家屬一戶一社工關懷

屏東縣東港安泰醫院10月3日發生大火，造成9人罹難，屏東縣長周春米指示縣府團隊關懷訪視，今天上午到靈堂致意及致贈每戶2萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。