挺朋友燒警車 判刑1年餘

台中市朱姓男子今年一月間朝第三警分局外的偵防車丟擲汽油彈，朱被依公共危險罪，判刑一年二月確定。記者陳宏睿／翻攝 張姓少年涉當詐欺車手，不滿警員問案態度，與孫姓少年、十九歲朱姓友人三人謀議報復，到警分局朝偵防車丟汽油彈，幸市民即時發現未釀嚴重災情；朱一審被依公共危險罪判刑一年二月，因未上訴全案確定，二名少年由少年法庭審理中。

台中市第三警分局偵辦一起數十萬元詐欺車手提領案，十七歲張姓少年是涉案車手，今年一月六日警方通知到案，他不滿員警問案態度，離開警局後向同住的十七歲孫姓少年、十九歲朱姓男子抱怨，三人決定報復。

朱男把一罐汽油彈放在西屯區住處黑色手提袋內，另一個隨身攜帶，由孫騎機車搭載，一月七日零時許前往第三警分局，由朱點燃後朝偵防車丟擲；有民眾看到，趕緊通知警方滅火，未延燒其他車輛。

該輛偵防車煞車、油管、輪胎等零件因此遭毀損不堪使用，警方案發後五小時逮捕三人，依公共危險、少年事件處理法等罪送辦，朱遭檢方聲押獲准。

法院審理時朱男坦認涉案，雖與警方達成和解，但尚未賠償損失；法官依公共危險罪判刑一年二月，因朱與檢方都未上訴，全案確定。