聽新聞
0:00 / 0:00
挺朋友燒警車 判刑1年餘
張姓少年涉當詐欺車手，不滿警員問案態度，與孫姓少年、十九歲朱姓友人三人謀議報復，到警分局朝偵防車丟汽油彈，幸市民即時發現未釀嚴重災情；朱一審被依公共危險罪判刑一年二月，因未上訴全案確定，二名少年由少年法庭審理中。
台中市第三警分局偵辦一起數十萬元詐欺車手提領案，十七歲張姓少年是涉案車手，今年一月六日警方通知到案，他不滿員警問案態度，離開警局後向同住的十七歲孫姓少年、十九歲朱姓男子抱怨，三人決定報復。
朱男把一罐汽油彈放在西屯區住處黑色手提袋內，另一個隨身攜帶，由孫騎機車搭載，一月七日零時許前往第三警分局，由朱點燃後朝偵防車丟擲；有民眾看到，趕緊通知警方滅火，未延燒其他車輛。
該輛偵防車煞車、油管、輪胎等零件因此遭毀損不堪使用，警方案發後五小時逮捕三人，依公共危險、少年事件處理法等罪送辦，朱遭檢方聲押獲准。
法院審理時朱男坦認涉案，雖與警方達成和解，但尚未賠償損失；法官依公共危險罪判刑一年二月，因朱與檢方都未上訴，全案確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言