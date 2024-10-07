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自認助她脫離苦海 違保護令擾前妻

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

范姓男子離婚後去找前妻，還在臉書寫長文騷擾前妻，基隆地院審理後，認定違反保護令判拘役50天，緩刑2年。聯合報系資料照片
范姓男子離婚後去找前妻，還在臉書寫長文騷擾前妻，基隆地院審理後，認定違反保護令判拘役50天，緩刑2年。聯合報系資料照片
范姓男子離婚後去找前妻，還在臉書寫長文，描述台男幫助大陸女子脫離沉淪苦海，暗指前妻是薄情寡義的女人。法官認為范男接近及騷擾前妻，違反保護令，判拘役五十天，緩刑兩年。

判決指出，五十多歲范男與楊姓女子離婚，因他有家庭暴力行為，法官核發保護令，約束范男不得對楊女有騷擾、控制、脅迫、跟蹤、聯絡等行為，且應遠離楊女經營美甲工作室的住處至少一百公尺。

范男去年在保護令有效期間內，假借遞送資料名義到楊女住處，要求楊女解除臉書、ＬＩＮＥ封鎖才離去，另透過臉書messenger撥打電話及傳訊息給楊女。

范男還在個人臉書發表「敘述一個朋友真實的故事」長文，設定公開閱覽，指十三年前一個飄洋過海來台中國女子，在經濟拮据孤苦無依時刻，男方與她相戀，全力幫她脫離苦海並結婚。

八年前男方出錢幫女方開店，起步階段艱難，男方無怨無悔負擔房租。三年後女方業績蒸蒸日上，覺得老公比不上油頭粉面職業撩男開始走心。女方執意買房，男方也出了頭期款幫忙，房子登記女方名下，去年六月女方強迫男方離婚。

文中說離婚一年了，「沒有他，妳會有今天的老闆娘身分嗎？」批對方「薄情寡義的女人」，最後寫到「請勿對號入座」。

楊女事後報案，基隆地檢署依違反家庭暴力防治法起訴范男，貼文涉加重誹謗罪部分，雙方和解，楊女撤回告訴。

法官審理，認為范男在保護令有效期間內，兩次對楊女施以騷擾及精神上不法侵害行為，審酌犯罪動機、手段及對楊女所生危害，兩罪各處拘役卅天，應執行拘役五十天，緩刑兩年，全案可上訴。

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