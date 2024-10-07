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變更性別需手術 戶政所又敗訴

聯合報／ 記者張議晨李宗祐／連線報導

高雄高等行政法院。圖／聯合報系資料照片
高雄高等行政法院。圖／聯合報系資料照片
林姓男子經兩家大醫院精神科確認有「性別認同疾患」，性別認同應為女性，持診斷證明到嘉義市東區戶政事務所辦性別變更，卻被以未摘除性器官為由拒絕；高雄高等行政法院認為，戶政機關此舉侵害林心理、身體的完整權，判林勝訴。全案可上訴。

內政部二○○八年函釋，申請性別男變女，須持二名精神科專科醫生評估鑑定診斷書，還要提具合格醫療機構開立已拆除男性性器官（包括陰莖及睪丸）的診斷證明，才能變更性別。

林男去年九月經台大雲林分院、嘉義長庚診斷，年幼時因隱睪症手術，國中才出現男性第二性徵，且手術後對生理性別感到不自在，從那時認定自己是女生，確認有「性別認同疾患」，個人性別認同應為女性。

林男提告主張，國中就清楚自己想成為女生，但不想變性傷害身體，只想改變性別外觀，於是服用雌激素、做聲音訓練、醫美，著女裝內衣，把男性衣物清空，未來還要隆乳，希望更符合女性外貌。經兩醫院開立診斷證明，前往戶政事務所辦理性別變更。但戶政以內政部函釋為由不准變更性別，提訴願也被駁回。

法官認為，內政部函釋等同逼申請人處於「放棄自己性別認同」或是「捨棄生殖能力」的窘境，無論林姓男子做出哪種決定，都侵害到他心理、身體完整權。

法官也指出，內政部解釋屬行政規則，卻要求變性者必須摘除性器官，不僅違反法律保留、比例原則，還嚴重侵害身體權、健康權及人格權，應拒絕適用。

另依據林男提交診斷證明，認定他有明確女性認同意識，足以證明林男因生理性徵與認同不符，而有性別不安情形。

嘉市東區戶政事務所主任黃浩君說，基於行政一體，地方戶政機關要依內政部函釋處理，這問題存在已久，但法律對此無規範，應進行修改戶籍法或函釋，在沒有明確結果前，變更性別仍須走法律訴訟程序。

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