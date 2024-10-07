男嬰多處骨折 新手媽沒經驗？

一名四個月大男嬰送醫時右手上臂骨折，且有七根肋骨和左小腿呈現舊骨折現象，醫院通報疑似虐兒，連兒少權威教學醫院報告都高度懷疑是兒虐。示意圖／ingimage 一名四個月大男嬰送醫時右手上臂骨折，且有七根肋骨和左小腿呈現舊骨折現象，醫院通報疑似虐兒，連兒少權威教學醫院報告都高度懷疑是兒虐。但檢方根據親友證詞，認為是新手媽媽不諳育嬰方式，凡事親力親為，卻用力不當加上意外壓傷導致，依過失傷害罪嫌起訴。

李姓女子去年十月廿七日將四個月大兒子送往台北馬偕醫院，供稱抱起兒子時他大哭，後來發現睪丸腫脹、瘀青和右手臂腫大；院方檢查，男嬰右手上臂有骨折新傷，右側第三、第六根肋骨及左側第四到第九根肋骨，和左小腿均呈現舊骨折，時間約三到四周，男嬰並因骨折導致氣胸及血胸，身體軀幹出現多處瘀點，通報疑似兒虐案件。

警方調查，李女說自己初為人母，懷疑可能自己在安撫、按摩兒子，或更換尿布及擦拭時力道過大，另先前與兒子同睡時，曾未注意兒子滑落，翻身時意外壓到他。

警方查扣李女手機進行數位鑑識，並將男嬰病歷影本、護理紀錄等就醫資料，送交第三方台大兒童醫院兒少保護醫療中心進行研判。

兒少保護醫療中心認為，男嬰身上同時存有新舊不同骨折，且舊有骨折應非常疼痛，男嬰近一個月卻無任何就醫紀錄，認定「本案高度懷疑為兒虐案件」、「上述傷勢，無法以意外解釋，高度懷疑身體虐待」等，對李女相當不利。

檢方為求慎重，對李女手機進行完整數位鑑識，未發現任何蓄意虐待兒子跡證，另詢問李女母親、阿姨、舅媽和弟弟、妹妹，都證稱李女對兒子十分疼愛，從未毆打、凌虐；檢方認為缺乏李女蓄意虐兒證據，最後認定是照顧過程中力道過猛，不慎造成兒子受傷。