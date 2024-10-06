安泰醫院大火9死 周春米慰問罹難者家屬一戶一社工關懷

屏東縣東港安泰醫院10月3日發生大火，造成9人罹難，屏東縣長周春米指示縣府團隊關懷訪視，今天上午到靈堂致意及致贈每戶2萬元慰問金，後續將協助符合災害防救法規定者申請20萬元死亡救助，以及職災保險與微型保險的理賠，陪伴家屬度過最難過的悲傷。

周春米跟家屬致哀時表示，慰問金代表縣府關懷與不捨，縣府社會處、戶籍地公所，將協助申請每位罹難者20萬元死亡災害救助；另縣府與南山人壽為照顧弱勢民眾所推動的微型保險，將就具輕度、中度身障證明者，由社會處協助申請保險理賠金30萬元。

社會處指出，事件中不幸罹難員工，除縣府慰問金，勞動暨青年發展處同時發給職災慰助金3萬元，後續將協助辦理勞動部職安署職災家屬慰問金10萬元及申請遺屬職災保險給付。另一名亡者為原住民身分，原民處5日已偕同原住民委員會至族人家中致以2萬元慰問金。

社會處表示，第一時間啟動一戶一社工的關懷機制，社福中心社工已到14家醫院針對因火災轉院的患者逐一關懷，針對罹難者家庭將協助相關法定救助、給付與微型保險的請領，並評估其他服務需求以連結相關資源予以協助，縣府團隊的關懷持續不斷，陪伴因本次災害事件不幸受害的家庭復原重建。