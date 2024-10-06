替未成年友人出氣...台中男製「汽油彈」點燃後砸向警車 判刑1年2月

台中市張姓少年涉詐欺車手案件，不滿警員問案態度，與同齡孫姓少年、19歲朱姓友人抱怨後，3人謀議對第三警分局偵防車丟擲汽油彈洩憤，朱、孫二人同騎一輛機車到場時，朱以衛生紙、膠帶、寶特瓶、汽油製成「汽油彈」，朝偵防車丟擲，幸市民即時發現，未釀嚴重災情，朱一審被依公共危險罪，判刑1年2月，全案確定。

台中市第三警分局在今年初偵辦一起數十萬元的詐欺車手提領案，17歲張姓少年是涉案車手，同年月6日被警方通知到案，但他不滿警方「問案態度不佳」，離開警局後，與同住一起的17歲孫姓少年、19歲朱姓男子抱怨後，共同謀議對停放在第三警分局外的偵防車丟擲汽油彈。

朱男先在附近超商購買4個寶特瓶、將水倒光後，由孫姓少年騎乘用口罩黏住車牌的機車，載朱前往加油站購買30元的汽油，裝入兩個寶特瓶內，接著又到超商買了衛生紙與膠帶，製成兩個汽油彈。

朱男把一罐汽油彈放在西屯區住處的黑色手提袋內，另外一個則隨身攜帶，由孫騎機車搭載，今年1月7日零時許，前往第三警分局，由朱下車點燃汽油彈後，朝警備車丟擲，幸好有民眾看到，趕緊通知警方滅火，才未延燒其他車輛。

不過該輛偵防車的煞車、油管、輪胎等零件，已遭毀損不堪使用，警方在案發後五小時，循線查緝朱男等三人到案，依公共危險、少年事件處理法等罪送辦，朱遭檢方聲押獲准。

台中地院審理時，朱男坦認涉案，雖然已與警方達成和解，但尚未賠償警方損失，認為朱僅為替朋友出氣，即心生不滿犯行，對社會公共安全有危害，依公共危險罪，判刑1年2月，朱與檢方都未上訴，全案確定，孫、張是未成年，另由少年法庭審理。