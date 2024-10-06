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國稅局沙鹿稽徵所稅務員洩密報稅資料 賠10萬獲緩起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子在去年擔任中區國稅局沙鹿稽徵所稅務員時，與一間實業公司的吳姓女員工，討論到另家科技公司與電器公司是否有交易紀錄時，蔡涉在去年8月間，分兩日登入國稅局的稅務系統，將吳女欲查知的兩家科技、電器公司的負責人、營業稅申報等資料，將內容洩漏給吳女，全案經台中市調處查獲後，依瀆職罪送辦，檢方依公務員洩密罪處分緩起訴1年、公益捐10萬元。

蔡姓男子在2015年在中區國稅局沙鹿稽徵所擔任稅務員，去年八月間，蔡與另家實業公司吳姓女員工在通訊軟體交談時，談及一間科技公司與一間電器公司可能有交易往來紀錄，蔡為替吳女釐清兩間公司的交易狀況，涉在同年月14日、15日嫌登入國稅局的「營業稅稅籍管理系統」、「營業稅申報資料管理系統」，查詢兩間公司的相關資料。

蔡男查詢的資料包括兩間公司的境外電商資料明細檔、營業人稅籍主檔、查定檔、登記負責人檔、合夥人主檔、申報書主檔、銷項去路進項來源檔 、稅籍資料等，屬於國防以外應秘密的文書資料，蔡男得知相關資訊後，確認二家公司的確有交易往來的資訊後，去年8月15日，以通訊軟體LINE告知吳女。

法務部調查局台中市調處獲報後，今年初展開偵辦，蔡男坦認相關犯行，與吳女證述相符，另外也有國稅局的查詢紀錄、蔡男與吳女LINE的對話紀錄截圖可稽，認定蔡男涉犯公務員洩漏國防以外應秘密文書罪。

不過檢方審酌蔡男沒有前科，到案後已坦認犯行，參酌刑法第57條所列事項，以及公共利益的維護，處分緩起訴1年，另支付公益捐10萬元。

台中市蔡姓男子在擔任國稅局稅務員期間，洩密營業稅報稅資料給業者，檢方緩起訴。圖／本報資料照
台中市蔡姓男子在擔任國稅局稅務員期間，洩密營業稅報稅資料給業者，檢方緩起訴。圖／本報資料照

公務員 公益 台中市 國防

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