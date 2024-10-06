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防制危駕 一晚取締16件改裝違規 還有機車懸掛偽造車牌

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

秋高氣爽，台17線台南市黃金海岸沿線吸引許多觀海車潮，為防制危駕，警方在台17線等路段辦理監警聯合稽查，4小時取締16件汽機車改裝違規，還查獲1輛機車違法懸掛偽造車牌依法究辦。

適逢周末夜出遊人潮車潮眾多，台南市警六分局大林所員警昨晚擔服防制危駕勤務時，在南區大林路32巷口周邊，見莊姓男子（30歲）駕駛機車車牌號碼陳舊且車身款式特殊，經查詢車籍資料比對及檢查車牌後發現，該車所懸掛車牌係偽造車牌，涉刑法偽造特種文書罪移送偵辦。

台17線為台南市銜接高雄市重要聯外幹道，警方同步在台17線規劃辦理監警聯合稽查，會同監理站稽查人員，攔查41部車輛，共計查獲違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛11件、第12條牌照註銷4件、無照駕駛2件及越級駕駛1件。

據了解，許多駕駛人反映曾因對向來車改裝頭燈亮度，未調整適當高度造成駕駛人眩光看不清路況險釀事故經驗，尤以雨天更危險。

交通組警官提醒民眾，如駕駛改裝汽機車，如自行將大燈改裝成LED或HID燈具而未主動至監理單位檢驗合格並辦理變更登記，經聯合稽查攔查將依「道路交通管理處罰條例」第18條規定，處汽車所有人2400元以上9600元以下罰鍰，並責令改正後回監理單位檢驗。

另頭燈以外的燈光、喇叭、排氣管及照後鏡等異常如燈色異常、排氣管加裝側排、拆除消音器等、無隔熱防護裝置，則會依「道路交通管理處罰條例」第16條規定，處汽車所有人900元以上1800元以下罰鍰。

另如車牌因故已遭註銷，務必要依規定申請合法新車牌才可再上路，如心存僥倖懸掛偽造車牌行駛上路，依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款「使用偽造、變造或矇領之牌照」可開罰3600元以上、1萬8百元以下罰鍰，更涉刑法偽造特種文書罪嫌。

莊姓男子騎機車懸掛車牌係偽造車牌，涉偽造特種文書罪嫌移送偵辦。記者黃宣翰／翻攝
莊姓男子騎機車懸掛車牌係偽造車牌，涉偽造特種文書罪嫌移送偵辦。記者黃宣翰／翻攝
為防制危駕，警方昨晚在台17線等路段辦理監警聯合稽查，取締16件汽機車改裝違規。記者黃宣翰／翻攝
為防制危駕，警方昨晚在台17線等路段辦理監警聯合稽查，取締16件汽機車改裝違規。記者黃宣翰／翻攝

台南 車潮 頭燈

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