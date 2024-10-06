快訊

高雄路樹災情超過2500件 專家坦言樹穴太小「風災之外也需檢討人禍」

0056買進第一張時台股9000點卻抱不住！ 小師傅：買買賣賣真的浪費時間外還增加成本

看到立法院上演文武戲...院長韓國瑜透露不傳之秘是默唸「這句話」

涉收賄127萬元 高公局技工一審判2年緩刑5年

中央社／ 台北6日電

高速公路局簡姓技工承辦內湖段路燈巡查維護標案時，涉嫌收受黃姓業者賄款127萬餘元。士林地方法院考量簡男認罪且繳回全部犯罪所得，判處2年徒刑，褫奪公權2年，緩刑5年。可上訴。

判決指出，簡男為交通部高速公路局北工處北區養護工程分局內湖工務段約僱修護技工，負責內湖段所轄國道養護、維護及通報搶修等工程案件契約執行與管理業務。黃男所屬公司於民國104年至109年間承攬5件內湖段路燈巡查維護工程標案。

判決表示，簡男與黃男於104年8月至109年5月間針對標案進行驗收時，黃男為酬謝簡男協助標案順利通過驗收，先後於高公局北工處內湖段辦公大樓機房吸菸區或開車會勘過程，交付白色信封給簡男，信封內放有工程實作款項1.5%至3%不等金額賄款，共計交付新台幣127萬8000元。

調查局台北市調查處另案搜索黃男住處時，黃男自首曾行賄簡男。2人到案後均坦承犯行，士林地檢署依貪污治罪條例不違背職務行賄、收賄罪分別起訴黃男、簡男。

士林地方法院審酌簡男在偵查、審理期間均坦承犯行，並於偵查期間繳回全部犯罪所得，給予簡男2次減刑，判處有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年；法官考量黃男自首，依貪污治罪條例規定判處免刑。全案可上訴。

內湖 自首 高速公路

延伸閱讀

網交甫成年女子兩度騙上床 原判刑2年這原因獲緩刑

台中男和未成年女學生大談師生戀 農寮偷嘿咻…賠30萬獲緩刑

前立委廖國棟推動促轉條例涉收賄 不起訴確定

國道標誌牌面鬆脫砸中轎車 駕駛：高公局認疏失「4螺絲只剩1個」

相關新聞

防制危駕 一晚取締16件改裝違規 還有機車懸掛偽造車牌

秋高氣爽，台17線台南市黃金海岸沿線吸引許多觀海車潮，為防制危駕，警方在台17線等路段辦理監警聯合稽查，4小時取締16件...

北市中正二警協同環保局抓噪音車 2小時查800輛...12輛被抓包

北市警中正二分局積極攔查噪音車，昨天晚上協同環保局稽查大隊執行靜城專案，在重慶南路加強攔檢危險駕駛，並針對疑似改裝噪音車...

沒酒駕卻自撞護欄 台中男子在神岡翻車自稱太疲勞

台中市神岡區和平路昨(5日)晚間，蔡男(73年次)駕駛自小客車，沿神岡區和平路往大雅方向行駛，警方判斷恍神撞擊右側護欄導...

賓士男南屯夜店朝聖 怕女友被撿屍 酒駕上路糗大

彰化縣李姓男子在上月底與女友一起到台中市南屯區朝聖夜店一條街，二人飲酒狂歡後，李原本想徒步到附近超商買水解酒，但又擔心獨...

台男臉書寫長文暗指前妻薄情寡義 因騷擾違反保護令遭判拘役

范姓男子離婚後去找前妻，還在臉書寫長文，描述台男幫助中國女子「脫離沉淪的苦海」故事，暗指前妻是薄情寡義的女人。法官審理後...

獨／峇里島詐騙案中檢起訴百人 破天荒羈押61名被告

高雄港漁船「海淯九號」8月6日被查獲密閉船艙內載20名男女偷渡客，有18人是台中地檢偵辦中的詐騙集團成員，6月才在峇里島...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。