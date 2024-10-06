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北市中正二警協同環保局抓噪音車 2小時查800輛...12輛被抓包
北市警中正二分局積極攔查噪音車，昨天晚上協同環保局稽查大隊執行靜城專案，在重慶南路加強攔檢危險駕駛，並針對疑似改裝噪音車輛施測，期間攔查逾800輛機車，查獲改裝噪音車輛12輛，由於環保局當場製發勸導單，要求限期改善後檢驗。
警方指出，為避免噪音改裝車輛在深夜競速、擾民，5日晚上21時至23時，聯手環保局執法，在重慶南路攔查機車，2小時內共攔查車輛800餘輛，查獲12輛疑似改裝噪音車輛；由於環保局未攜帶噪音檢測儀器，開勸導單後，要求改善再受檢。
警方說，依噪音管制法規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，將處以1800至3600元罰鍰，並通知限期改善；另依道路交通管理處罰條例第43條規定，如兩輛車以上車輛在道路上蛇行、拆除消音器製造噪音或在道路上競駛、競技者，可處3萬至9萬元罰鍰、當場禁止駕駛並吊銷駕駛執照，視情節嚴重性，甚至可能涉及刑事責任，觸犯公共危險罪。
中正第二分局提醒，用路人駕駛車輛時，務必做好速度管理依道路速限行駛，切記不要有超速、酒駕、無照駕駛及任意改車拆除消音器等駕駛行為，以維護自身及其他用路人的安全，共同營造安全無虞的道路環境。
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