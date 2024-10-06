賓士男南屯夜店朝聖 怕女友被撿屍 酒駕上路糗大

彰化縣李姓男子在上月底與女友一起到台中市南屯區朝聖夜店一條街，二人飲酒狂歡後，李原本想徒步到附近超商買水解酒，但又擔心獨留女友在店內遭人「撿屍」，因此將女友抱上車後，開車前往，未料途中即因行車搖晃，遭警方查獲，因李酒測值嚴重超標，警方依公共危險罪送辦。

第四警分局大墩所員警在上月29日清晨6時許，巡經南屯區惠文路、大墩四街時，發現一輛轎車行車不穩，前往攔查，開車的李姓男子（29歲）搖下車窗時，即被警方聞到車內有濃濃酒味，警方使用酒精檢知器初步檢測，發現有酒精反應，隨即請李下車接受盤查，發現李的酒精濃度達1.02mg/l，依公共危險罪送辦。

經查，李當時車內還載著已喝醉的女友，二人是前往台中市南屯區的夜店一條街朝聖，期間飲用調酒不過癮，又前往下一家夜店續攤，不知不覺喝到店家打烊，李原欲徒步去便利商店買礦泉水解酒，但擔心女友已不勝酒力，無法行走，若獨留女友一人留在現場，「會被撿屍」，因此才把女友抱到車內後，開車前往。

四分局長陳祥麟呼籲，一旦飲酒請找「代客駕駛」或指定駕駛，切勿心存僥倖酒後駕車，另針對酒駕的同車乘客採取連坐罰，並賡續強化取締酒駕執法能量，以維用路人之行車安全。