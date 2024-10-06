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台男臉書寫長文暗指前妻薄情寡義 因騷擾違反保護令遭判拘役

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

范姓男子離婚後去找前妻，還在臉書寫長文，描述台男幫助中國女子「脫離沉淪的苦海」故事，暗指前妻是薄情寡義的女人。法官審理後，認定范男接近及騷擾前妻，違反保護令，判拘役50天，緩刑2年。

判決指出，50多歲范男與楊姓女子離婚後，因有家庭暴力行為，基隆地院於2022年10月28日核發保護令，規定范男不得對楊女有騷擾、控制、脅迫、跟蹤、聯絡等行為，且應遠離楊女基隆經營美甲工作室的住處至少100公尺，保護令有效期間為1年。

范男在2023年5月14日上午假藉遞送資料名義，到楊女住處後，要求楊女解除在臉書、LINE及手機對他的封鎖才願離去。

范男同年6月5日晚上透過個人臉書MESSENGER，撥打電話給楊女，接著傳送「坐在你男人的高檔車裡爽拍照。請他幫妳付給我97萬元」訊息給楊女。隔天凌晨3點多，又在個人臉書設定「公開」的貼文，寫下「孰可忍，辱不可忍」等文字，並上傳「受理家庭暴力事件驗傷診斷書」照片。

過了半個多小時，范男又在個人臉書寫下「敘述一個朋友真實的故事」長文，內容為13年前一個飄洋過海來台的中國女子，在經濟拮据孤苦無依時刻，痴情男主角與她相戀相愛。男方文章寫道男主用盡全力幫女主脫離苦海，還幫她開店、無怨無悔負擔店租，但女翻臉不認人，連房子都登記在女方名下…到最後男方「被離婚」。

楊臉書中還暗示：沒有他，妳會有今天的老闆娘身分嗎？或許現再還在玩骰子喊拳。薄情寡義的女人……又強調「請勿對號入座」。楊女認為范男行為違反保護令報案，警方製作筆錄後將全案送辦。

基隆地檢署檢察官偵查後，起訴范男涉嫌違反家庭暴力防治法。法官審理後，認定范男在保護令有效期間內，2次恣意違反禁止事項，對楊女施以騷擾及精神上不法侵害行為，應予非難。審酌范男犯罪動機、手段、對楊女所生危害，兼衡已獲楊女原諒，犯後坦承犯行等情狀，2罪各處拘役30天，應執行拘役50天，如易科罰金以1千元折算1日，緩刑2年，全案可上訴。

范姓男子離婚後去找前妻，還在臉書寫長文騷擾前妻，基隆地院審理後，認定違反保護令判拘役50天，緩刑2年。聯合報系資料照片
范姓男子離婚後去找前妻，還在臉書寫長文騷擾前妻，基隆地院審理後，認定違反保護令判拘役50天，緩刑2年。聯合報系資料照片

人臉 保護令 基隆

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