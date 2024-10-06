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開賭場被詐賭 越男擄同鄉勒贖

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

新北市林男受託處理越南移工在桃園開賭場的詐賭事件，將被害人帶至新莊拘禁毆打並恐嚇家人付贖款，桃園地檢署偵結，將林男及阮姓移工依擄人勒贖、私行拘禁起訴，2名越南籍賭場老闆通緝中。記者陳恩惠／攝影
新北市林男受託處理越南移工在桃園開賭場的詐賭事件，將被害人帶至新莊拘禁毆打並恐嚇家人付贖款，桃園地檢署偵結，將林男及阮姓移工依擄人勒贖、私行拘禁起訴，2名越南籍賭場老闆通緝中。記者陳恩惠／攝影
兩名越南籍移工去年在桃園觀音區開賭場，因不滿阮姓同鄉詐賭，找來林姓男子出面「處理」，一行人將阮男帶往新莊區拘禁毆打，除逼簽廿萬元本票，又逼阮妻籌出五十萬元贖款才能放人；桃園地檢署近日依擄人勒贖等罪起訴林男與在場助勢的另名阮姓移工，其中林男求刑六年，兩名越南賭場老闆逃亡遭通緝。

起訴指出，越南籍移工黎文凱、阮成達，在桃園市觀音區仁愛路開設賭場，去年九月十日凌晨，不爽遭阮姓同鄉出老千，聯繫台籍林姓男子出面幫忙索賠，再將林男及另名阮姓移工載至賭場。

林男等人抵達現場後，由林男質問阮男是否詐賭？因阮男堅決否認出千，旋即被押往新北市新莊區一處租屋處拘禁，由林男與會合的黎文凱輪番毆打，並恫稱「詐賭一般要賠一○○至一五○萬，現在要你賠五○萬，沒錢就打電話叫家人幫忙，付了錢還要簽本票」。

被害人遭脅迫當場簽立廿萬元本票，並聯繫配偶籌錢匯入阮成達帳戶，當林男與阮妻聯繫傳送匯款帳戶時，林男察覺被害人已連繫同事報警，立刻拿衣服要被害人變裝，帶往某超商外釋放，桃園警方獲報後立即展開調查，循線逮捕相關人到案。

檢察官調查認定，林男在犯罪計畫中位居要角，建請法院考量林男的角色、犯罪程度及犯後態度等情狀，求處六年徒刑。

桃園地檢署 移工 賭場

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