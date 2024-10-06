噪音震動鬧1.5年 惡鄰罕見判4月

台中司法大厦。圖／聯合報系資料照片 台中張姓男子不滿社區隔音差，自認被鄰居生活起居聲響干擾，竟拿橡膠槌猛敲地板，或以音響喇叭大聲放音樂，連續一年半製造噪音與震動，住戶被吵到忍無可忍自行蒐證，連警方也到場搜索，查扣橡膠槌與音響喇叭，被認定是妨害安寧的犯罪工具，法院依刑法強制罪判處張男四月徒刑，得易科罰金，是罕見維護居住安寧的刑事判決。

檢警調查，張男住在沙鹿區的社區大樓三樓，他不滿大樓隔音設備差，常常聽到其他住戶生活起居發出的聲音，竟自二○二二年至二○二三年間，連續一年半不定時拿橡膠槌猛敲三樓地板，或是用音響喇叭大聲放音樂「反擊」。

張男的行為製造大量噪音、震動，四、五樓住戶不堪其擾，長期蒐證後報警提告。台中地院審酌，現場有住戶錄音蒐證、警方到場密錄器畫面，以及社區主委和張男協調的對話紀錄可佐證，張男確實有妨害安寧。

法院認為，張男不定時以橡膠槌、音響喇叭，反覆敲擊社區三樓地板，製造擾人聲響及震動，顯非因日常生活起居行為所合理造成的干擾，並逾越一般社會生活所能容忍範圍，已構成間接施之於物體而影響於他人之強暴行為，應論強制罪。

法院審酌，張男和其他住戶同住社區，不思理性解決紛爭，竟以強暴手段妨害住戶安寧，考量他犯後坦承、態度尚可，但住戶不願和解，依強制罪判處四月徒刑。

實務上針對惡鄰製造噪音，通常都是提告民法侵權行為損害賠償，如果製造超越一般常人所能容忍的噪音，尤其是在深夜到凌晨的時段，可能被認定是不法侵害，被害人可請求慰撫金賠償。

過去有惡鄰持續五個月長期敲打共用牆壁製造噪音，干擾他人生活睡眠，導致受害人對整體居住環境產生恐懼，被診斷罹患「環境適應障礙伴有焦慮情緒」，法院判決鄰居構成傷害罪。