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詐團遭遣返又偷渡 檢起訴逾百人

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

印尼今年6月在峇里島破獲詐騙集團，有103名成員是台灣人，7月初全數遣返回台。圖／報系資料照
印尼今年6月在峇里島破獲詐騙集團，有103名成員是台灣人，7月初全數遣返回台。圖／報系資料照
高雄港漁船「海淯九號」八月六日被查獲密閉船艙內載廿名男女偷渡客，有十八人是台中地檢偵辦中的詐騙集團成員，六月才在峇里島落網被印尼遣返回台，卻趁兩國卷證移交空檔偷渡；中檢密集偵辦兩個月，破天荒將六十一名共犯聲押獲准，近日依詐欺等罪起訴一○二人，移審法院全數接押。

印尼政府六月廿八日宣布在峇里島別墅破獲網路詐騙集團，包括九十一名男性、十二名女性，共一○三名台灣人針對馬來西亞民眾行騙，當地官員以這批台人未對印尼人犯罪，難認符合當地刑事犯罪，全數遣返，其中兩人跳機，僅一○一人回台。

檢方當時雖已掌握相牽連案件，但因該團在峇里島行騙、犯罪地點、被害人均在國外，遣返時未一併將卷證移交我國，導致檢方缺乏事證，連「被告」身分都無法諭知，第一時間難以複訊，更不能聲押，僅能限制出境出海，偵辦難度相當高。

這一○一人在台恢復自由後，疑收到風聲得知檢警將拘提，部分跑到南部避風頭，或透過關係買通漁船，有十八人躲進海淯九號被焊死的密艙，企圖偷渡至東南亞規避刑責，未料差點缺氧拍打船艙求救才曝光。

檢察官張富鈞第一時間將偷渡的十八人聲押獲准，並傳喚、拘提其餘八十三名被遣返的嫌疑人，連同再查獲一名在台共犯。

檢方偵辦過程發現，多數詐團成員對於幕後主謀、金主均閉口不談，除已有逃亡實際行動，也有高度串滅證之虞，前後聲押高達六十一人獲准。

檢方上周依詐欺等罪嫌起訴一○二名被告，全案移審時，更是動員詐欺專組多名檢察官漏夜蒞庭，成功說服法官裁定六十一人統統接押。

本案詐團偷渡曝光後，引發法務部高度關注，除由台中地檢主辦，上面還有台灣高檢署統籌，以及高雄地檢署等單位協辦，台高檢預計本周發布新聞稿，因此承辦地檢署相當低調。

偷渡 聲押 詐騙集團

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