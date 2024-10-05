最高檢「靖平專案」連4波抓綠能貪瀆 查扣逾2000萬元
最高檢察署今天表示，昨天展開第4波「靖平專案」掃蕩綠能貪瀆，彰化地檢署聲押彰化縣議員詹木根及永靖鄉公所林姓前主任秘書獲准。「靖平專案」已查扣不法所得逾2206萬元。
首波「靖平專案」由台北地檢署及雲林地檢署發起，查獲前雲林縣麥寮鄉長蔡長昆涉嫌利用職權向綠能廠商索賄，以及前國民黨立委廖國棟辦公室洪姓主任涉收取光電廠商賄賂。
第2波「靖平專案」由新北地檢署及嘉義地檢署主導，分別查出無黨籍雲林縣議長黃凱涉嫌收受賄賂護航光電廠商，以及嘉義縣政府義竹鄉公所曾姓建設課長向綠能廠商索賄案。
彰化地檢署負責第3波「靖平專案」行動，先是查出雲林縣二崙鄉長鍾東榮涉嫌綠能貪瀆案，向法院聲請羈押禁見鍾東榮。
最高檢察署表示，彰檢昨天展開第4波「靖平專案」，進一步查出無黨籍彰化縣議員詹木根於擔任永靖鄉長期間與永靖鄉公所林姓前主秘等人涉嫌勾結開發業者，護航光電廠商，已向法院聲請羈押禁見詹木根及林姓前主秘獲准。
最高檢察署指出，「靖平專案」自今年6月發動以來，已查獲涉及綠能貪瀆的鄉長3人、民意代表4人、白手套4人、公務人員9人等，共計被告有98人，羈押禁見13人。
最高檢察署表示，「靖平專案」目前全台累計查扣金額超過新台幣2206萬餘元、日圓4萬元、高級轎車、名牌包及名錶等，未來將持續嚴查綠能犯罪，並呼籲涉案廠商勇於自首，檢舉不法官員。
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