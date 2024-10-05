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舊照露餡？ 彰化永靖前郷長和主秘涉光電開發弊案被收押

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣永靖鄉公所一張舊照片，暗藏借用公墓遷葬整地計畫，偷渡設置太陽能光電發電系統工程，全案經檢調發動搜索，並通知涉案被告及證人到案說明，現任縣議員的詹姓前鄉長、林姓前主秘涉犯收受賄賂等罪嫌重大，被檢察官諭知當庭逮捕，今（5）日向彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。

最高檢察署執行「靖平專案」揪綠蟑螂，彰化地檢署今年8月底發動第一波行動，指揮偵辦彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉的鄉長及代表會主席等人涉犯綠能貪瀆犯罪，本（10）月4日第二波行動搜索彰化縣永靖鄉，前鄉長、前主秘也是因綠能開發案觸法。

據了解，永靖鄉公所出租第六公墓設置太陽光電發電系統，引起周邊居民去年一再到鄉公所抗議，現任鄉長魏碩衛拿出2020年10月11日，鄉公所拍攝的「第六公墓設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫標售案典禮」照片，多名鄉代均稱被邀請到場參加典禮，鄉公所人員忽然拿出紅布條，才知是公墓上開發太陽光電發電系統的典禮。

彰化地檢署今指出，彰檢肅貪專組檢察官陳鼎文，偵辦彰化縣詹姓縣議員擔任某鄉鄉長時期，與鄉公所林姓前主秘共同勾結開發業者，涉嫌護航某廠商的綠能不法貪瀆案件，在昨（4）日上午指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處及法務部廉政署中部地區調查組發動搜索5處，並通知涉案被告及證人共19人到案說明，經彰檢7名檢察官複訊其中16人，部分人被諭知10萬元至40萬元具保。

詹姓縣議員、林姓前主秘涉嫌違反最輕本刑5年以上有期徒刑的貪汙治罪條例之收受賄賂等罪嫌重大，檢察官認有相當理由有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，非予羈押禁見，顯難進行追訴、審判，在諭知當庭逮捕後，今向彰化地方法院聲請羈押禁見，法院審理後均裁定羈押禁見。

彰檢呼籲，如有涉犯貪瀆不法的廠商、公務員及民意代表應勇於自首，儘速檢舉他人不法犯行，檢察機關可依證人保護法的相關規定做好身分保密，若轉為汙點證人，並可減輕或免除其刑，可使自身免於身陷囹圄，且能保障能源產業的健全發展及維護國家重大政策。

彰化縣永靖鄉公所一張被指為「掛羊頭，賣狗肉」的公墓土地開發光電案弊端露餡。本報資料照片
彰化縣永靖鄉公所一張被指為「掛羊頭，賣狗肉」的公墓土地開發光電案弊端露餡。本報資料照片

廉政署 檢察官 鄉長

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