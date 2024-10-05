快訊

一銀分行驚爆行員螞蟻搬運！每捆百萬現鈔A走數張 得手629萬餘元

封麥9年…江蕙國慶晚會獻唱 真實狀況曝光「一度快感冒」

山陀兒颱風災情多…鄭明典稱「應考慮除名」 氣象署回應

聽新聞
0:00 / 0:00

任永靖鄉長期間涉護航廠商 彰縣議員詹木根遭羈押

中央社／ 彰化5日電

彰化地檢署查出，彰化縣無黨籍議員詹木根在擔任彰化永靖鄉長時，涉嫌勾結開發業者、護航綠能廠商，時任鄉長的詹木根以及前永靖鄉公所主秘林女到案後，訊後遭檢方聲押獲准。

台灣彰化地方檢察署今晚發布新聞稿說明，彰化地檢署檢察官陳鼎文，查出詹木根在擔任永靖鄉長時，與時任永靖鄉公所主任秘書林女，共同勾結開發業者，涉嫌護航特定綠能廠商，檢方昨天上午前往5處進行搜索，通知詹木根等19人到案說明。

檢方指出，部分人員遭檢方諭知具保新台幣10萬元至40萬元，至於詹木根與林女，則因涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之貪污治罪條例收受賄賂等罪嫌重大，檢察官諭知當庭逮捕後，今天向台灣彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。

根據彰化縣議會網站資料，以無黨籍參選議員的詹木根，曾任永靖鄉公所主任秘書以及永靖鄉第17及18屆鄉長，民國111年首次參選彰化縣議員就以8210票當選。

台灣彰化地方檢察署。記者簡慧珍／攝影
台灣彰化地方檢察署。記者簡慧珍／攝影

議員 鄉長

延伸閱讀

陳佩琪、黃國昌也現身！柯文哲羈押滿月 逾百名小草看守所外靜坐

影／柯文哲遭羈押滿月 挺柯小草上街遊行抗議司法不公

彰化租稅宣導拿禮物太容易？縣長指正獲立刻承諾改進

「卦山大縱走」幸運兒摸彩券藏玄機抽中電視 王惠美：有願就有力

相關新聞

舊照露餡？ 彰化永靖前郷長和主秘涉光電開發弊案被收押

彰化縣永靖鄉公所一張舊照片，暗藏借用公墓遷葬整地計畫，偷渡設置太陽能光電發電系統工程，全案經檢調發動搜索，並通知涉案被告...

最高檢「靖平專案」連4波抓綠能貪瀆 查扣逾2000萬元

最高檢察署今天表示，昨天展開第4波「靖平專案」掃蕩綠能貪瀆，彰化地檢署聲押彰化縣議員詹木根及永靖鄉公所林姓前主任秘書獲准...

台中非法博弈水房單月洗錢逾10億 警逮18人送辦

李姓男子及陳姓男子為首的犯罪集團成立洗錢水房，與非法博弈公司配合，協助賭客出入金收取手續費牟利，單月經手不法金流逾10億...

國慶晚會江蕙復出開唱 一張黃牛票賣10萬4千元遭逮

「二姐」江蕙國慶晚會復出開唱，民眾瘋狂索取免費門票，黃牛看準商機，搶票後在網路兜售，最誇張的一張黃牛售票達10萬4千元。...

不爽賭場遭同鄉詐賭 3越南移工夥台男擄人勒贖50萬

2名越南籍移工在桃園觀音區開賭場，去年9月某日凌晨不滿阮姓同鄉詐賭，找林姓男子出面「處理」，一行人將阮男帶往新莊拘禁毆打...

台中惡鄰橡膠槌猛敲、大聲放音樂 吵住戶1年半判刑4月

台中張姓男子不滿社區隔音差，自認被鄰居生活起居聲響干擾，竟拿橡膠槌猛敲地板，或以音響喇叭大聲放音樂，連續1年半製造噪音、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。