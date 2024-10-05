台中非法博弈水房單月洗錢逾10億 警逮18人送辦

李姓男子及陳姓男子為首的犯罪集團成立洗錢水房，與非法博弈公司配合，協助賭客出入金收取手續費牟利，單月經手不法金流逾10億元，台中檢警日前破獲，訊後起訴李、陳等18人。

台中市刑警大隊今天表示，今年6、7月在台中市南屯區破獲50歲劉姓男子等人架設的賭博機房，經營以「雷競技」為名的賭博網站，提供中國地區賭客下注簽賭，單日下注金額高達460萬餘元人民幣（折合新台幣約2000萬元）。

檢警擴大追查與此博弈機房配合的水房，發現30歲李姓男子以及33歲陳姓男子為首的犯罪集團，以「Hexin」、「YT PAY」等代號成立洗錢水房及工作群組，專門與非法博弈公司配合，協助賭客出入金以收取手續費牟利。

警方調查，他們以高額租金承租西屯區的豪華社區大樓作為洗錢水房藏匿處所，另又安排部分員工居家上班，避免團進團出引人側目。

專案小組見時機成熟，先後對賭博機房及洗錢水房據點執行數波搜索，前後計拘提、傳喚10多人到案，並查扣電腦主機一批、手機、監視器、銀行帳戶、6支高價名錶等證物。

警方發現，李男、陳男成立多家空殼公司申辦金融帳戶，進行大量資金轉帳及金融匯兌，期間吸引「克萊柏」、「財神」、「鑫金」、「皇家」、「達利」、「金大發」等名稱約10數家網路博弈娛樂城上門尋求合作，單月經手不法金流即逾新台幣10億元，李男、陳男可獲利近千萬元，猶如小型金融機構。