國慶晚會江蕙復出開唱 一張黃牛票賣10萬4千元遭逮

「二姐」江蕙國慶晚會復出開唱，民眾瘋狂索取免費門票，黃牛看準商機，搶票後在網路兜售，最誇張的一張黃牛售票達10萬4千元。台北市刑大執行黃牛票查緝行動，截至10月4日止，共計查獲16件30張票。

北市刑警大隊至昨天，清查16件網路售票案，確認4件是黃牛，8件疑為詐騙。

網路巡邏發現，9月30日中午開放索票後，網路平台就出現販售訊息，已立案偵辦加價販售門票16件，其中不乏詐騙訊息，昨報請台北地檢署指揮偵辦。

警方循線調查，前兩天在北市、苗栗及基隆查獲在網路售票的黃姓男子、林姓男子及張姓女子；分別以每張加價1萬、1500、1200元兜售國慶晚會票券2張。警約談後，3人坦承販售黃牛票。