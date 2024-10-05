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不爽賭場遭同鄉詐賭 3越南移工夥台男擄人勒贖50萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

2名越南移工在桃園觀音區開賭場，去年9月某日凌晨不滿阮姓同鄉詐賭，找林姓男子出面「處理」，一行人將阮男帶往新莊拘禁毆打，除逼簽20萬元本票又要阮妻籌50萬元贖款，得知阮男趁隙報警才放人；桃園地檢署偵結，先將林及阮文俊依擄人勒贖、私行拘禁罪嫌起訴，林遭具體求刑6年，2名在逃越南籍賭場老闆通緝中。

起訴指出，2名在逃的越南籍移工黎文凱（LE VAN KHAI）、阮成達（NGUYEN THANH DAT），在桃園市觀音區仁愛路開設賭場，去年9月10日凌晨，遭阮姓同鄉詐賭不爽，聯繫新北市34歲男子林旭誠出面索賠，並將林及助勢的33歲移工阮文俊（NGUYEN VAN TUAN）由新北載至賭場。

林男等人於當日凌晨5點抵達，由林質問被害阮男是否詐賭，因他堅決否認，由阮成達駕車，林男、阮文俊於後座控制被害人，黎文凱駕車搭載其他越南友人前往不知情范姓同鄉的新莊租屋處。

一行人抵達後，林將被害阮男皮夾內4000元取出交給阮成達後，由林男與會合的黎文凱將被害人帶至2樓拘禁，輪番毆打並恫稱「詐賭一般要賠100至150萬，現在要你賠50萬，沒錢就打電話叫你家人幫忙，沒人幫你付錢就繼續打，付了錢還要簽本票等語。」

阮姓被害人被迫當場簽立20萬元本票，聯繫在台配偶籌錢匯入阮成達的郵局帳戶。當林男與阮妻聯繫傳遞匯款帳戶時，林察覺阮男趁隙請同事報警，立刻拿衣服要他變裝，將他帶往某超商外釋放；阮男向桃園市大園警分局報警。

檢察官調查後認為，林男所為與在逃2名同案被告黎文凱、阮成達均犯刑法347條1項擄人勒贖罪嫌，未經取贖即釋放阮姓被害人可依法減刑。另阮文俊所為與林和在逃被告均犯刑法302條1項私行拘禁罪嫌。

檢察官范玟茵審酌，被告林男利用在台國人優勢，支配同案被告黎文凱、阮成達及阮文俊對同為離鄉背井的阮姓被害外籍移工實施犯罪，且其在犯罪計畫中位居要角，請法院考量林的角色分工、犯罪程度及犯後態度，依刑事案件量刑及定執行刑參考要點規定，量處林男有期徒刑6年。

新北市林男受託處理越南移工在桃園開賭場的詐賭事件，將被害人帶至新莊拘禁毆打並恐嚇家人付贖款，桃園地檢署偵結，將林男及阮姓移工依擄人勒贖、私行拘禁起訴，2名越南籍賭場老闆通緝中。記者陳恩惠／攝影
新北市林男受託處理越南移工在桃園開賭場的詐賭事件，將被害人帶至新莊拘禁毆打並恐嚇家人付贖款，桃園地檢署偵結，將林男及阮姓移工依擄人勒贖、私行拘禁起訴，2名越南籍賭場老闆通緝中。記者陳恩惠／攝影

桃園地檢署 移工 賭場 越南 通緝

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