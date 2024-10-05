台中惡鄰橡膠槌猛敲、大聲放音樂 吵住戶1年半判刑4月

台中張姓男子不滿社區隔音差，自認被鄰居生活起居聲響干擾，竟拿橡膠槌猛敲地板，或以音響喇叭大聲放音樂，連續1年半製造噪音、震動，住戶被吵到忍無可忍自行蒐證，警方也到場搜索，法院認為，張間接施之物體影響他人強暴，依強制罪判他4月徒刑，可上訴。

檢警調查，張男住在沙鹿區的社區大樓3樓，他不滿大樓隔音設備差，又會常常聽到其他住戶生活起居發出的聲音，竟自2022年5月19日至2023年11月29日，一年半的時間內連續不定時拿橡膠槌猛敲3樓地板，或是用音響喇叭大聲放音樂。

因張男的行為製造大量噪音、震動，造成樓上4、5樓住戶不堪其擾，長期蒐證後報警提告。

台中地院審酌，現場有住戶錄音蒐證，警方到場密錄器畫面，以及社區主委和張男協調的對話紀錄可佐，另轄區警方也持搜索票到張男住處搜索，當場扣得橡膠槌、音響等證物。

法院認為，張男不定時以橡膠槌、音響喇叭，反覆敲擊社區3樓地板，製造擾人聲響及震動，顯非因日常生活起居行為所合理造成的干擾，並逾越一般社會生活所能容忍範圍，已構成間接施之於物體而影響於他人之強暴行為，應論強制罪。