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台中惡鄰橡膠槌猛敲、大聲放音樂 吵住戶1年半判刑4月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子不滿社區隔音差，自認被鄰居生活起居聲響干擾，竟拿橡膠槌猛敲地板，或以音響喇叭大聲放音樂，連續1年半製造噪音、震動，住戶被吵到忍無可忍自行蒐證，警方也到場搜索，法院認為，張間接施之物體影響他人強暴，依強制罪判他4月徒刑，可上訴。

檢警調查，張男住在沙鹿區的社區大樓3樓，他不滿大樓隔音設備差，又會常常聽到其他住戶生活起居發出的聲音，竟自2022年5月19日至2023年11月29日，一年半的時間內連續不定時拿橡膠槌猛敲3樓地板，或是用音響喇叭大聲放音樂。

因張男的行為製造大量噪音、震動，造成樓上4、5樓住戶不堪其擾，長期蒐證後報警提告

台中地院審酌，現場有住戶錄音蒐證，警方到場密錄器畫面，以及社區主委和張男協調的對話紀錄可佐，另轄區警方也持搜索票到張男住處搜索，當場扣得橡膠槌、音響等證物。

法院認為，張男不定時以橡膠槌、音響喇叭，反覆敲擊社區3樓地板，製造擾人聲響及震動，顯非因日常生活起居行為所合理造成的干擾，並逾越一般社會生活所能容忍範圍，已構成間接施之於物體而影響於他人之強暴行為，應論強制罪。

法院審酌，張男和其他住戶同住社區，不思理性解決紛爭，竟以強暴手段妨害住戶安寧，考量他犯後坦承、態度尚可，住戶不願和解，依強制罪判他4月徒刑，得易科罰金。法院也認定，張男被扣案的音響喇叭1組、橡膠槌1支，都是犯罪工具，均沒收。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

住戶 噪音 提告 鄰居 音樂

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