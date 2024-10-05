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網交甫成年女子兩度騙上床 原判刑2年這原因獲緩刑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汪姓男子去年透過網路交友軟體結識1名剛成年女子，網路交談多次後，發現女子言語表達能力偏低，一周內二度上門以甜言蜜語引誘女子發生性行為，女子事後不甘心遭騙提告，新北地院考量汪男坦承犯行並願賠償40萬元，日前依乘機性交罪，判刑2年，緩刑5年，可上訴。

判決指出，汪男去年10月間透過網路交友軟體結識1名剛成年女子，2人在網路交談多次後，汪發現女子言語表達能力偏低，同年月於一周內二度上門找女子聊天，以甜言蜜語引誘女子與他發生性行為後，竟射後不理消失無蹤，女子不甘心遭騙報警提告。

汪男到案後坦承犯行，經法院調解後，汪男願賠償給付40萬元，且於調解時即先給付10萬元和解金，並依約給付第1、2期和解金1萬5000元，共3萬元，且允諾自今年10月起，每月中再給付1萬5000元。法官日前依乘機性交罪，判刑2年，考量汪男分期賠償給付尚未履行完畢，若入監服刑，恐造成其無力完全履行，宣告緩刑5年，若汪男未依約分期償，檢察官得聲請撤銷緩刑，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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