網交甫成年女子兩度騙上床 原判刑2年這原因獲緩刑

新北市汪姓男子去年透過網路交友軟體結識1名剛成年女子，網路交談多次後，發現女子言語表達能力偏低，一周內二度上門以甜言蜜語引誘女子發生性行為，女子事後不甘心遭騙提告，新北地院考量汪男坦承犯行並願賠償40萬元，日前依乘機性交罪，判刑2年，緩刑5年，可上訴。

判決指出，汪男去年10月間透過網路交友軟體結識1名剛成年女子，2人在網路交談多次後，汪發現女子言語表達能力偏低，同年月於一周內二度上門找女子聊天，以甜言蜜語引誘女子與他發生性行為後，竟射後不理消失無蹤，女子不甘心遭騙報警提告。