台南男進口偽農藥又被台北關抓 這次判8月併科罰金110萬
呂姓男子前年10月向大陸訂購含有「含苄寧激素」成分農藥，用來調節農林作物生長，未經農業部核發輸入許可證，經關務署台北關查獲，他辯稱遭人冒名進口，卻無法解釋何以他手機號碼認證報關又寄送到其舊居所，台南地院認他犯輸入偽農藥罪處8月併科罰金110萬元，可上訴。
檢警調查，呂前年未經核准向大陸地區不詳公司訂購，輸入含有「含苄寧激素」成分農藥4包，同年10月9日委由不知情航空貨運公司，向台北關報運進口快遞貨物1件，台北關發現有異，經會同航運公司開箱查驗後查扣。
呂辯稱，該包裹不是他進口的，可能是因為他之前有向大陸地區廠商買偽農藥的前案，其他人就冒用其名義去買，也可能是其他人購買，但大陸廠商還留存其資料，就照之前習慣寫他的名字寄送。
而該批農藥經台北關送農業部農業藥物試驗所檢驗，均檢出「含苄寧激素」成分，可調節作物生長屬植物生長調節劑有效成分，依法應先取得農藥許可證後始得輸入，未取得農藥許可證擅自輸入，該農藥即屬偽農藥。
然而，呂前於2019至2020年間因輸入偽農藥案件，經判處6月併科罰金100萬元，經上訴後，經最高法院駁回確定。
台南地院指出，該包裹委由航運公司向台北關報運進口之程序，是由納稅義務人以實名認證APP或自然人憑證登入確認，辦理線上委任報關。經函詢關貿網路公司，用戶採電信認證方式註冊，且呂於審理中表示，該號門號是他在使用。
呂於審理指出，他前案買的偽農藥都結清、收到了，從前案被抓後，就跟大陸廠商斷了交易好幾年。他於偵訊中指出，之前都是先付款，對方才寄貨。
法官認為，若一般人花錢購買本案偽農藥，應會確保自己有辦法收取該貨物，若冒名以呂名義訂購並寄送至呂舊居所，該冒名者該如何完成報關驗證程序及收取貨物？況呂無法解釋為何包裹報關是以其持用的手機號碼完成電信認證，顯與常情及事實不符。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言