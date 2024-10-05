騙陪伴心靈老師竟是與小三同居 原配提告 2人判賠130萬

新北市林姓男子與洪姓女子發生婚外情，3年前藉口要陪伴及照顧年長獨居心靈老師離家未歸，卻是與洪女同居，元配不甘心25年婚姻付諸流水，還遭林編各種各理由騙財，對林、洪提告，新北地院日前判決林須給付100萬元，洪女須賠償30萬元，可上訴。

判決指出，經營記帳代理人事務所多年的陳姓女子，其丈夫林姓男子3年前示要陪伴年長獨居心靈老師，要搬出去照顧，更謊稱要請老師吃飯、幫忙採買生活用品，及林男稱罹癌要求妻子給20萬元做手術，屢屢向伸手向妻子要錢，隔年6月經好友提醒，林男要將陳女所出資購買借名登記在林男名下2間房產，過戶給外遇對象洪女，陳女才知25年前不顧家人反對，堅持與和前妻育有1女的丈夫林男結婚，沒想到丈夫卻出軌與洪姓女子發生婚外情並同居在林口區洪女住處。

2022年6月中，林男見紙包不住火，坦承與洪女有婚外情，離家照顧年長獨居心靈老師也洪女所出主意，且陳女母親於2021年9月過世，治喪期間從未出席法事，都洪女阻攔，還說因沾了白事不讓他住，要求陳女每月支付1萬3000元讓林在外租屋，但錢全都被洪女拿走，甚至藉口罹癌開口向陳女要20萬元，並出言威嚇如果他拿不到錢治療，大家就等著兩敗俱傷，經住院檢查僅是唾液腺結石，陳女事後匯款住院費給林共3萬8000元，卻被洪女提走，林男只好使用陳女信用卡副卡線費，事後也由陳女繳清。