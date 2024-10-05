空姐潑汽油燒死夫 判12年

李姓前空姐朝丈夫澆淋汽油並點火致死，最高法院依殺人罪判李女12年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片 李姓前空姐離職後和小八歲的楊姓男子結婚，因婆媳問題，她不滿丈夫態度消極，兩人爭吵後潑汽油將丈夫活活燒死，法院三度依殺人罪判李女十五年徒刑，最高法院撤銷發回更審，更二審改判李女十二年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

李女（四十四歲）和楊男（卅六歲）婚後同住，李女常和公婆起衝突，婆媳關係緊張，二○二一年曾在臉書貼文，附上手臂齒痕照片，控訴婆婆咬她還潑辣椒油，夫家則拿影片反擊婆婆遭李女打巴掌、腳踹，被網友形容是對「驚世婆媳」。

李女曾對丈夫、公婆家暴，被法院依傷害、毀損罪分別判處八月與三月徒刑確定。李女心生不滿，認為丈夫沒積極調停、態度消極，二○二一年三月先到加油站購買汽油，回家朝熟睡中的丈夫潑灑，再以手機錄影、手持打火機，質問丈夫自己挨告一事。

當時丈夫頻頻表示，「這個有油氣就會燒了」、「我還想活好不好，妳不要這樣子」，但李女不以為意，回覆「I don't care」，並數次持打火機逼近丈夫點火，強逼丈夫下跪鞠躬道歉。

丈夫為求自保，趁隙起身拿取締上的寶特瓶，導致瓶內剩餘汽油潑灑出來，李女轉身閃避後，執意回身再次點燃打火機，未料火焰先點燃李女身上的汽油，再讓丈夫全身著火，丈夫躲進臥室自行以棉被滅火，送醫急救一個半月後不治。

更二審指出，李女朝丈夫身上、周邊潑汽油，衝突中意外引燃火花，認定有殺人不確定故意，而非直接故意，且放火部分屬於中止未遂得減輕事由，依殺人罪改判十二年徒刑。