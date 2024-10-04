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釋憲後首例逆轉案！性侵劫殺師鐸女師逃死 被害家屬怒控：法官吃人夠夠
男子劉志明10年前持鐵鎚擊殺素昧平生、曾獲師鐸獎的陳姓退休女教師，還劫財性侵、咬掉一邊乳頭，歷審認為他犯嚴重之罪，難以期待可教化，五度依強盜殺人罪判處死刑，但判決多次被最高法院撤銷，更四審改判劉無期徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞，這也是憲法法庭判決嚴格限縮死刑條件後，首件逆轉逃死定讞的案件。
陳女丈夫張介能與劉志明在司法上纏鬥逾10年，距今年5月更四審宣判僅不到5個月，最高法院就宣判定讞，讓劉志明成功逃死，今提到過程，張仍滿是憤怒，「我們早就心理有數了！」
張介能說，更四審宣判後，雖然早知道結果不會如他們預期，但他為了堅持劉志明應該判死，仍寫好補述書上交最高法院，把他們一家人的心聲呈給法官看，如今等到這個結果，可見法官完全就是不顧他們的心聲。
他說，更四審法官早就有定見，不想要判劉志明死刑，今天最高院的判決，可見法官是投最高院法官所好，死刑釋憲讓這些人躲過死刑，有些罪犯甚至還要重審，對於被害人家屬而言，法官根本就是「吃人夠夠」。
他說，他為了妻子，已經打了10年官司，真的累了，今天雖然定讞，但惡夢仍會伴我一生，就當自己造了孽，才會等到這種結果。
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