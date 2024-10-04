「理科太太」一理由違法利用特種個資遭起訴 明年1月與前夫法庭對決

本名陳映彤的「理科太太」與前夫JOHN斷開婚姻，訴訟期間提供JOHN的醫療資料給家事法院，依個資法起訴。台北地院今開庭，檢方勸她與JOHN調解，「理科太太」的律師林煜騰稱，JOHN與「理科太太」有其他訴訟，恐無調解可能。

法官今天進行準備程序，訂2025年1月10日、17日兩個庭期進行交互詰問，排定傳喚的證人有JOHN、陳姓心理醫師、「理科太太」的徐姓司機、曾製作曝光JOHN病情影片的吳姓證人；法官說，如下次開庭前雙方和解，可以告訴法院。

「理科太太」2021年與JOHN打官司，訴訟中提供有關JOHN就診的字條，字條是某發展中心陳姓心理師轉介JOHN給邱姓醫師的醫囑，大意為JOHN在美國有5到6次發病紀錄，希望邱能幫忙醫治，字條成為檢方控訴「理科太太」的證據。

「理科太太」今出庭未多作發言，她稍早在審查庭表示，會提供給家事法庭字條，是為了爭取小孩的最佳利益，只是要證明JOHN不適合擔任孩子的監護人；她說，JOHN在2019年4月就曾拍影片傳上網公開過病史，否認違法。

2021年12月17日「理科太太」與JOHN調解離婚，有關夫妻剩餘財產分配事宜，仍在法院審理中。

台北地檢署指控，「理科太太」未經JOHN的同意，即取得由陳姓心理醫師出具記有JOHN病史、用藥資料的字條，在2022年8月18日將字條作為訴訟證據而庭呈，JOHN因而提告。