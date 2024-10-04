憲法法庭死刑判決後首例...師鐸獎女師遭性侵劫殺 凶手最終逃死定讞

男子劉志明10年前持鐵鎚擊殺素昧平生、曾獲師鐸獎的退休女教師，還劫財性侵、咬掉一邊乳頭，歷審認為他犯嚴重之罪，難以期待可教化，五度依強盜殺人罪判處死刑，但判決多次被最高法院撤銷，更四審改判劉無期徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞，這也是憲法法庭判決嚴格限縮死刑條件後，首件逆轉逃死定讞的案件。

最高法院指出，更四審判決已嚴格秉持憲法法庭死刑判決揭示的「刑事訴訟程序符合憲法最嚴密之正當法律程序」要求的意旨，詳細論述如何認定劉志明所為是偶發性犯罪，而非並非預謀犯罪，且以劉強盜2000元財物部分，欠缺補強證據，而認定劉犯強盜未遂而故意殺人，並非犯罪情節最嚴重之罪。

另外，最高法院認為，更四審量刑時已審酌刑法科刑相關的一切情狀，參酌醫療院所評估調查報告、鑑定人意見，就醫療角度而言，不能完全排除劉有更生改善的可能性，而改判無期徒刑，檢察官上訴仍徒憑己見指摘更四審判決違背論理法則、經驗法則，並認定劉犯行是有計畫性、下手之重令人髮指，而符合情節最重大之罪等，皆不是合法的上訴第三審理由，因此駁回上訴。

劉志明2014年因女友提分手，他曠職、不斷到前女友住處求見被拒絕；他同年12月3日帶鐵鎚想找前女友未果，到高雄市孔廟旁小公園休息，飲酒後見買完菜的退休女老師正要開車離去，打算搶走車輛代步，卻以鐵鎚重擊女老師頭部，自己坐入駕駛座，再將女教師拖入後座，拿鐵鎚敲她頭部，害女老師當場昏厥。

劉志明事後見女老師甦醒，再拿鐵鎚重擊她的頭13下，再搶走死者皮包裡2000元、性侵，最後將女老師反鎖車內逃離現場，女老師最終因頭部頂骨和額骨凹陷性、粉碎性骨折並大量出血身亡。檢警事後調查，發現女老師不僅被性侵，乳頭還被咬掉、吐一邊。

劉志明一審被依強盜殺人、強制性交等罪判處死刑，其中強制性交部分判10年徒刑，因檢方、劉均未上訴而確定，劉發監執行。劉犯強盜殺人部分，歷審均認定劉手段殘忍，五度判處死刑，褫奪公權終身。

更三審判死理由指出，劉以鐵鎚敲女老師一下後，竟再猛打13下，漠視生命，造成損害至重至深，若僅判無期徒刑顯違背正義，判死刑「罪責相當」，另鑑定結果認為劉是「高危險群」，再度犯案可能性不低，被關押監禁後也未明顯改變，難期待可教化。

不過，案件上訴最高法院後，合議庭認為劉是否劫走女教師的2000元，及劉非計畫性犯案，而是隨機挑選女老師殺人，更三審判決死刑理由不完備，有再調查釐清必要，再度發回更審。

更四審認為，劉志明強盜部分僅有自白，欠缺其他證據補強，劉當時是隨機萌生強盜犯意，進而殺害女老師，不是預謀犯案，不符「情節最重大之罪」，另依據精神鑑定、量刑評估等調查結果，認為劉只要保護因子大於危險因子，再犯就會降低，不能完全排除有更生改善可能，逆轉改判無期徒刑。

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