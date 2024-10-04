南投信義鄉公所爆貪汙 秘書自己開公司承攬278件工程

時任南投縣信義鄉公所秘書胡錦龍與弟弟經營土木公司，胡明知自己有公所採購案決行職權，卻不知迴避將道路、清淤等278件工程發包給自己的公司，標案金額共3170萬元，胡獲利285萬元，檢方今年6月搜索將胡聲押獲准，偵結依貪汙圖利罪嫌起訴胡及其弟弟。

檢、廉調查，胡男2018年12月25日擔任信義鄉公所秘書，就公共工程採購有審核、決行職權，且胡2015年7月28日出資成立土木公司，和弟弟共同擔任實際負責人，胡、胡弟分別處理公司帳務及稅務、投標履約和現場施工。

經查，胡擔任信義鄉公所秘書後，仍繼續掌管土木公司帳務、稅務等核心業務，直到2022年6月他們兄弟因帳務、家產問題產生嫌隙，胡才把公司帳務、稅務事務全數交給弟弟負責，並由胡弟單獨經營。

胡在秘書任內卻沒有依法迴避，由自己經營的土木公司名義，向信義鄉公所大大小小道路維修、下水道清淤等工程投標、承攬，鄉公所人員也不清楚該公司實際負責人，竟就是公所秘書。

胡更利用自己是公所秘書身分，藉職權在採購流程核章，以鄉長甲章授權淮許請款，統計自2019年1月至今年2月止，一共得標信義鄉公所發包的278件小額採購案工程，標案金額共3170萬5636元，2人從中獲利不法所得285萬3507元。

檢方訊時，胡錦龍表示擔任秘書後，不能在幫公司處理帳務，所以將公司對外聯絡電話登記到弟弟妻子名下，也有叫弟弟趕快找人接手，但因一直找不到人，自己才會叫繼續處理公司帳務。

胡弟也說，哥哥當秘書後曾告知他利益衝突迴避問題，叫他不要來投信義鄉公所的標案，但自己覺得公司用妻子哥哥的名義應該沒有關係。

檢方認為，胡姓兄弟犯後雖偶有辯解，但就犯罪情節自白，且胡偵查中繳回不法所得285萬3507元，應依法減刑，另2人部分不法所得在5萬元以下，也應減刑，並斟酌胡弟犯後配合調查、態度良好，建請從輕量刑。