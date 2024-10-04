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2名園藝業合謀圍標嘉義市府3件標案近2千萬元 嘉檢起訴

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

台南市經營園藝陳姓業者與吳姓業者2022年12月間，被檢舉涉嫌商議合謀，得標嘉市府3件標案合計逾1800萬元，因2業者投標文件雷同，市府發現告發，嘉市調查站移送偵辦，嘉檢今天偵結，依違反政府採購法起訴2人。

起訴書說，台南33歲園藝業者陳姓男子，與另1家33歲公司負責人吳姓女子，2022年12月間得知嘉市政府辦理植栽除草、灌木修剪等4件標案，陳、吳2人為確保3家以上廠商參與投標開標門檻，商議以彼此公司名義投標。

嘉市府辦理4件標案，陳男及吳女的公司共得標3件，金額計約1800多萬元，事後，市府調查標案，發現2人投標文件疑有同一人或同一廠商所為情況。

檢方表示，2家公司投標文件都有相同的列印缺漏，以及格線變形情形；字跡雷同；2家投標文件押標金支票號碼連號，且有押標金支票分別由對方支出異常關聯性。

偵辦時，陳男坦承製作投標文件，吳女辯稱由不詳員工製作投標文件；證人吳姓男子為吳女堂弟，曾在吳女公司上班，負責電商直播及出貨業務，吳男曾在2022年12月間到銀行購買40萬元銀行支票，作為陳男公司其中1件標案的押標金支票。檢方偵結，陳男、吳女涉違反政府採購法以詐術使開標發生不正確結果起訴。

2名園藝業合謀圍標嘉義市政府3件標案近2千萬元，嘉檢偵結起訴。圖／聯合報資料照片
2名園藝業合謀圍標嘉義市政府3件標案近2千萬元，嘉檢偵結起訴。圖／聯合報資料照片

台南 園藝

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