2名園藝業合謀圍標嘉義市府3件標案近2千萬元 嘉檢起訴

台南市經營園藝陳姓業者與吳姓業者2022年12月間，被檢舉涉嫌商議合謀，得標嘉市府3件標案合計逾1800萬元，因2業者投標文件雷同，市府發現告發，嘉市調查站移送偵辦，嘉檢今天偵結，依違反政府採購法起訴2人。

起訴書說，台南33歲園藝業者陳姓男子，與另1家33歲公司負責人吳姓女子，2022年12月間得知嘉市政府辦理植栽除草、灌木修剪等4件標案，陳、吳2人為確保3家以上廠商參與投標開標門檻，商議以彼此公司名義投標。

嘉市府辦理4件標案，陳男及吳女的公司共得標3件，金額計約1800多萬元，事後，市府調查標案，發現2人投標文件疑有同一人或同一廠商所為情況。

檢方表示，2家公司投標文件都有相同的列印缺漏，以及格線變形情形；字跡雷同；2家投標文件押標金支票號碼連號，且有押標金支票分別由對方支出異常關聯性。