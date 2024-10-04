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親戚上門討債 狠男拿「除鏽劑」猛噴姨丈臉釀雙眼化學灼傷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓男子和阿姨債務問題，後來對方和先生上門要協調時，雙方爆發口角爭執，楊男竟拿了罐工業用的除鏽潤滑劑直接朝在場姨丈的臉猛噴，害他雙眼化學性傷害、呼吸困難，楊犯後辯稱是拿殺蟲劑噴蚊子，法院不採信依傷害罪判他拘役20日，可上訴。

檢警調查，楊男（54歲）今年5月8日晚上10點多，因和阿姨、姨丈有債務問題發生糾紛，對方上門理論時爆發口角，楊男竟拿1瓶裝有工業用化學多用途液體，直接朝姨丈的臉噴，釀姨丈雙眼化學性傷害，甚至當場呼吸困難、胸悶。

檢方訊時，楊男矢口否認犯行，辯稱當時不是朝姨丈直接噴，自己是拿殺蟲劑朝空中的蚊子，但姨丈、阿姨均指證歷歷，也提出診斷證明，並有現場照片可佐。

阿姨也說，當時楊男衝到鞋櫃拿了1瓶藍色罐裝容器，就直接朝她先生臉部噴灑，並有現場藍色罐裝的WD-40除鏽潤滑劑照片為證。

台中地院審酌，楊男不思理性解決紛爭，竟因債務還款細故和阿姨、姨丈衝突，還拿除鏽潤滑劑朝對方臉部噴，釀姨丈雙眼化學性傷害、呼吸困難等，犯後又否認沒有和解，依傷害罪判楊男拘役20日，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

債務 傷害罪 阿姨

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